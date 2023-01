La vacanza di Elisabetta Gregoraci a Dubai: più di 2.000 euro a notte per una suite Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai per continuare le sue vacanze invernali su alcune delle spiagge più esclusive e suggestive al mondo.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Gregoraci a Dubai

Dall'Africa all'Asia, continuano le vacanze invernali di Elisabetta Gregoraci che dopo aver trascorso un lungo soggiorno presso il resort dell'ex marito Flavio Briatore a Malindi, in Kenya, è partita per Dubai. La nota showgirl non manca di testimoniare con numerose foto i suoi spostamenti sopratutto se si tratta di location mozzafiato. Vediamo dove si trova Elisabetta Gregoraci e quanto potrebbe costare la sua vacanza a Dubai.

Elisabetta Gregoraci a Dubai

Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai dopo la sua vacanza al mare in Kenya. Continua dunque il suo soggiorno all'insegna del caldo e del relax su alcune delle spiagge più esclusive e suggestive al mondo. La celebre showgirl si è taggata di recente presso uno dei beach club di lusso più rinomati. Si tratta del Nammos di Dubai che, con il ristorante, ha aperto all'interno del Four Seasons Resort Dubai a Jumeirah Beach.

Elisabetta Gregoraci al Nammos Dubai

Four Seasons Resort Dubai a Jumeirah Beach è definito come "un parco giochi per viaggiatori" e sorge su chilometri di spiaggia privata bagnata dalle acque del Golfo Persico da un lato e vista sul Burj Khalifa. Alle spalle del famoso resort domina l'iconico paesaggio urbano di Dubai attraverso cui raggiungere il deserto per un'avventura indimenticabile.

Elisabetta Gregoraci in suite

Dalla spiaggia al ristorante, Elisabetta Gregoraci condivide numerose immagini e video della sua vacanza a Dubai. Non sappiamo ancora di preciso dove ha scelto di alloggiare la conduttrice tv. L'hotel potrebbe essere proprio il Four Seasons Resort Dubai, dove si trova il Nammos Dubai dove si è taggata, dove in questo periodo una camera costa più di 2.000 euro a notte e può arrivare anche ai 7.000 euro per l'Imperial suite.