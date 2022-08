Elisabetta Gregoraci inaugura le ferie in bikini cut-out e occhiali a forma di cuore “Da oggi sono ufficialmente in vacanza” ha scritto su Instagram Elisabetta Gregoraci, che in micro bikini ne ha subito approfittato per godersi spiaggia e mare.

A cura di Giusy Dente

Gli impegni lavorativi estivi di Elisabetta Gregoraci volgono al termine e dunque anche per la showgirl è giunto il tempo di vacanze. I mesi di giugno e luglio li ha dedicati a Battiti Live, lo show musicale che la vede coinvolta ormai da diversi anni. Anche stavolta si è spostata in diverse città, accogliendo sul palco gli artisti del momento, che hanno regalato al pubblico tante emozioni. L'ultima puntata del programma andrà in onda questa sera: la conduttrice è stata una perfetta padrona di casa e come sempre ha puntato su outfit coloratissimi e sexy. Ma ora è giunto il momento delle ferie!

Elisabetta Gregoraci in bikini

Tra un impegno di lavoro e l'altro, Elisabetta Gregoraci in queste settimane si è ritagliata del tempo per sé, da dedicare al relax in spiaggia, ambiente che ama particolarmente. I suoi outfit balneari sono sempre di tendenza e sicuramente la sua predilezione è per i modelli micro. Prima l'abbiamo vista col bikini rosso fuoco (il suo colore preferito) impreziosito da catene color oro, poi col due pezzi griffato in stile etnico. Nel suo guardaroba delle vacanze capi e accessori di lusso non mancano mai!

Elisabetta Gregoraci si gode le ferie

"Da oggi sono ufficialmente in vacanza" ha scritto su Instagram la showgirl, che ha inaugurato in bikini le ferie estive 2022 e ne ha subito approfittato per un andare al mare. Ha scelto un due pezzi micro nei toni dell'azzurro: sia il reggiseno (a triangolo) che il tanga, presentano dettagli cut out, come "impone" la moda del momento. Anche Chiara Ferragni ha sfoggiato il tanga coi "tagli" sui fianchi, durante le vacanze a Saint Tropez. E non le è sfuggito il trend degli accessori a forma di cuore che spopolano sulle passerelle.

Lei, però, ha declinato la romantica tendenza per gli occhiali da sole, accessorio irrinunciabile per un look balneare perfetto. Le celebrities in questo periodo stanno optando per modelli principalmente retrò: Chiara Ferragni è una fan della Barbie mania e dunque degli occhiali rosa, ma c'è anche chi in omaggio alle grandi dive del passato ha ripescato gli iconici occhiali da sole bianchi che spopolavano negli anni Sessanta (i preferiti di Grace Kelly e Brigitte Bardot). Tra i modelli più cool dell'estate 2022 ci sono poi gli occhiali da sole effetto mosca e quelli in versione maxi da vera rockstar anni Settanta in stile American Hustle (i preferiti di Damiano David e Victoria De Angelis dei Maneskin).