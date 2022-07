Le borse a cuore sono tornate di moda: la tendenza romantica per l’estate 2022 Colorate, pop, spiritose: le borse a forma di cuore piacciono alle star e sono la tendenza romantica dell’estate 2022.

da sinistra Moschino, Selena Gomez con una borsa Alaïa, Chanel

La moda dell'estate 2022 è insospettabile romantica. E pop. Sarà per colpa della nostalgia anni Novanta o dell'estetica Barbiecore che spopola sui social, fatto sta che le borse a forma di cuore sono tornate di moda. Sì, parliamo proprio delle mini tracolle colorate che avevamo da piccole, rivisitate in chiave glamour dalle passerelle, da Moschino a Chanel fino ad Alaïa.

Il ritorno delle borse a forma di cuore per la Primavera/Estate 2022

Ad anticipare la tendenza delle borse a forma di cuore in passerella è stato Gucci lo scorso inverno, con le minaudiere anatomiche ricoperte di cristalli. Ma è solo durante le sfilate Primavera/Estate che la minibag a forma di cuore ha conquistato le passerelle. Chanel la propone in matelassé ispirandosi a una famosa collezione disegnata da Karl Lagerfeld nel 1995.

La borsa a cuore Chanel

Moschino propone borse a mano in colori confetto o tracolle dorate effetto patchwork: in questo caso l'ispirazione è il mondo delle bambole e dell'infanzia, tra peluche e accessori pasticcino. Dolce&Gabbana invece si rifà all'iconografia sacra con le borse tridimensionali a forma di cuore che simulano gli ex voto.

La borsa a cuore di Moschino

Le star che hanno sfoggiato le borse a cuore

Piccole, colorate e vezzose, le borse a cuore hanno presto conquistato le star: Kylie Jenner e Kourtney Kardashian sono fan affezionate e mostrano la loro collezione nelle storie di Instagram. Ma a lanciare il trend è stata soprattutto Selena Gomez: la cantante, attrice e imprenditrice beauty ha sfoggiato a Parigi un modello nero firmato Alaïa per completare un outfit a quadretti black&white.

Selena Gomez con la borsa Alaia

L'estate è il momento giusto per giocare con la moda: una minibag a forma di cuore, colorata o total black, aggiunge un tocco spiritoso anche al più semplice abito bianco o a un paio di jeans indossati con la canottiera. Si indossa di giorno in versione colorata, la sera scintillante con i cristalli e – spoiler – ci farà compagnia anche in autunno!