Elisabetta Gregoraci come Catwoman per l’inizio dell’autunno: la tuta cut-out è la più amata dalle star Elisabetta Gregoraci ha dato il via all’autunno e lo ha fatto in versione Catwoman. Ha indossato la tutina cut-out più amata dalle star, lasciando i fan senza parole con la sua sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2022 è ormai cominciato e con lui sono arrivate anche le piogge e le giornate fredde. Chi ha detto, però, che bisogna rinunciare al glamour con l'inizio della nuova stagione? Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di mettere da parte l'innata sensualità solo perché le temperature si stanno abbassando e sui social ha proposto un look che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco fashion alle proprie serate. Con una aderentissima tutina nera si è trasformata in una moderna Catwoman ma in quanti ricordano dove hanno già visto la sua jumpsuit provocante?

Quanto costa la tutina di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ama le griffe e ne ha dato prova durante una delle sue ultime serate documentate sui social. Poco prima di uscire di casa si è scattata un selfie allo specchio, rivelando una silhouette da urlo con indosso una tutina nera in pieno stile Catwoman. Si tratta di un modello in jersey lucido firmato Saint Laurent, ha i pantaloni-leggings fascianti e il bustier monospalla con dei tagli cut-out sui fianchi che lasciano la pelle nuda. Qual è il suo prezzo? Sul web la jumpsuit viene venduta a 1.990 euro e sembra essere il capo preferito delle star, basti pensare al fatto che prima della Gregoraci era stata indossata da Giulia Salemi al GF Vip 7.

Tuta Saint Laurent

Elisabetta Gregoraci, il nuovo look autunnale

Uscire in jumpsuit monospalla non è l'ideale per le prime giornate di freddo, dunque Elisabetta Gregoraci ha completato l'outfit con degli accessori che si riveleranno perfetti per tenersi al caldo quando le temperature cominciano a scendere. Ha infatti indossato un paio di maxi stivali col tacco in pelle nera e una giacca di jeans decorata con un viso di donna sulla schiena (probabilmente si tratta di un regalo delle sue fan, visto che su Instagram le ha ringraziate parlando proprio della giacchetta). La showgirl ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci e non ha rinunciato agli immancabili bracciali preziosi che porta sempre al polso.