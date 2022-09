Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7: prima puntata in stile Catwoman con la tuta cut-out Giulia Salemi è al GF Vip 7 con un nuovo ruolo: non concorrente, ma opinionista. Per la partenza del reality ha scelto un look total black.

A cura di Giusy Dente

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia Salemi è entusiasta della sua nuova avventura televisiva. "Un'opportunità che mi rende fiera e orgogliosa. Commenti positivi che mi danno ancora più stimoli per fare sempre meglio. Buona la prima, ma la strada è lunga e ora studio, concentrazione e avanti tutta" ha scritto su Instagram, ringraziando Alfonso Signorini per averla voluta in squadra. La 29enne, infatti, quest'anno ricopre un ruolo importante nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, la numero 7. Toccherà a lei commentare in diretta le dinamiche della casa in base ai Tweet e agli hashtag più gettonati sui social durante la puntata.

Giulia Salemi torna al Gf Vip

L'italo-persiana è stata una concorrente prima di Pechino Express (nel 2015) e poi del Grande Fratello Vip (nel 2018). Proprio all'interno della Casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli: il loro amore è sbocciato davanti alle telecamere e il pubblico ne ha seguito l'evoluzione puntata dopo puntata. I due a distanza di quattro anni sono una coppia affiatata e innamorata come il primo giorno.

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Anche Pretelli ha un ruolo quest'anno, nella settima edizione del reality. È il conduttore, assieme a Soleil Sorge (grande protagonista del Gf Vip 6), del Gf Vip Party, la trasmissione di commento in streaming su Mediaset Infinity prima delle dirette. Insieme, questa nuova avventura televisiva sarà certamente ancora più coinvolgente.

Il look della prima puntata

Per la puntata di debutto del GF Vip 6, andata in onda lunedì 19 settembre, Giulia Salemi ha scelto un look di tendenza. Le jumpsuit sono il capo del momento: fanno parte anche delle collezioni del prossimo Autunno/Inverno 2022-23. Saranno di moda soprattutto in versione denim e oversize. Piacciono perché c'è un modello per ogni fisicità, sono pratiche e comode ma con stile.

in foto: tuta Saint Laurent

Ne è una grande fan Chiara Ferragni che ne ha sfoggiate diverse in questi mesi e ha indossato la tuta anche Ambra Angiolini, per una delle prime puntate di X Factor. Giulia Salemi ha scelto una variante aderentissima in stile Catwoman, di Saint Laurent: total black, monospalla e con dettaglio cut-out. Costa 1290 euro.