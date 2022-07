Ambra Angiolini con la tutina “stellare”: a X-Factor sfoggia la maxi scollatura incrociata Ambra Angiolini è tra le grandi protagoniste della nuova edizione di X-Factor e sui social sta dando delle piccole anticipazioni dei look che sfoggerà sul palco. Di recente ha puntato tutto su una tutina stellare che ha messo in risalto il seno con una scollatura incrociata.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista professionale: dopo aver spopolato sia nei panni di attrice che di conduttrice, ora si è trasformata in giudice. È tra le protagoniste della nuova edizione di X-Factor e a partire da settembre sarà ogni settimana su Sky al fianco di Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi. Le registrazioni del talent, però, si stanno svolgendo già da diverse settimane ed è proprio per questo che la "ex ragazza di Non è la Rai" sta dando qualche piccola anticipazione sui look che sfoggerà sul palco. L'ultimo outfit che si è aggiunto alla lista? È letteralmente stellare.

Chi ha firmato la jumpsuit di Ambra

Nelle prime puntate di X-Factor Ambra Angiolini si era ispirata agli anni '90 in fatto di look, sfoggiando pantaloni a zampa e collana choker sul palco del talent, oggi si è mostrata in un'inedita versione stellata e iper sensuale. L'avevamo lasciata qualche giorno fa in intimo e con i pantaloni sbottonati in camerino, ora la ritroviamo con una jumpsuit che si rivelerà perfetta per gli animi più audaci. La conduttrice ha sfoggiato una tutina seconda pelle firmata Aniye By, un modello con i pantaloni a zampa, lo scollo all'americana e il bustier incrociato che mette in risalto il décolleté.

Ambra Angiolini lancia la stampa stellata

La particolarità della jumpsuit di Ambra? È a fondo nero ricoperta di stelline total white. Per completare il tutto la Angiolini ha tenuto i capelli sciolti effetto messy e ha poi reso gli occhi ancora più profondi con una linea di eye-liner molto marcata. Nella didascalia dello scatto postato sui social ha poi scritto: "X- Ambra … chi poteva pensare di avere ancora così tanto da imparare! Grazie X-Factor…cuore a vista", lasciando intendere che questa esperienza la sta arricchendo non poco. Ambra riuscirà a rendere la stampa stellata uno dei must-have della prossima stagione autunnale?