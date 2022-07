Ambra Angiolini in intimo: mostra gli addominali con i jeans sbottonati Ambra Angiolini potrà pure aver raggiunto i 45 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell’età. Lo ha dimostrato sui social, dove ha posato in intimo con i jeans sbottonati per combattere il caldo.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza e a 45 anni riesce a fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Lo dimostra a ogni apparizione pubblica, che sia sui social o a un evento ufficiale. Attualmente è più impegnata che mai dal punto di vista professionale: è infatti tra i nuovi giudici di X-Factor e settimana dopo settimana diventa protagonista delle registrazioni delle puntate che andranno in onda il prossimo settembre su Sky. Nelle ultime ore ad aver fatto scalpore non è stato uno dei suoi look glamour in pieno stile '90s, quanto piuttosto una foto postata su Instagram. Il motivo? Ha posato in intimo rivelando gli addominali scolpiti.

La foto di Ambra Angiolini in intimo

L'avevamo lasciata con la t-shirt griffata nel backstage di X-Factor e oggi ritroviamo Ambra Angiolini in versione iper sensuale. Sui social ha infatti posato in intimo sullo sfondo di una camera da letto sui toni del verde: è in piedi, guarda dritto in camera con fare serio e provocante e indossa un reggiseno color carne senza cuciture. La vera "chicca", però, sono i jeans over con degli strappi sulle ginocchia, li ha portati sbottonati, così da lasciare intravedere gli slip e da rivelare gli addominali scolpiti. A completare il tutto sono stati i capelli portati sciolti e leggermente ondulati, effetto messy, dettaglio che ha aggiunto un tocco sauvage al total look.

Ambra Angiolini, icona di bellezza a 45 anni

Sebbene abbia un'espressione seriosa, Ambra Angiolini non ha perso occasione per mettere in mostra la sua innata ironia. Nella didascalia che ha accompagnato la foto ha infatti creato un gioco di parole col suo nome scrivendo: "41 gradi all’Ambra". Ha inoltre aggiunto anche gli hashtag #haters #loves #me #lovers #hate #me, ovvero "Gli haters mi amano, i fan mi odiano". Insomma, l'ex ragazza di Non è la Rai potrà anche aver raggiunto i 45 anni ma non per questo ha perso bellezza e verve. Quante sono le donne che sognano di superare gli anta in forma tanto smagliante?