Ambra Angiolini in versione casual non rinuncia alle griffe: la sua t-shirt costa oltre 500 euro Ambra Angiolini è tra i nuovi giudici di X-Factor e durante le registrazioni delle puntate si è lasciata immortalare nel backstage mentre rivolge il dito medio in camera. Sebbene sfoggi un adorabile look casual, non ha rinunciato alle griffe: ecco chi ha firmato la sua t-shirt.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver condotto una nuova edizione di successo del concertone del Primo Maggio a Roma, è stata scelta come giudice della prossima stagione X-Factor. Nel talent affiancherà Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico, dando puntata dopo puntata sempre il meglio di lei in fatto di stile. Dopo essersi mostrata in versione anni '90 con choker e pantaloni a zampa durante le registrazioni della prima puntata, ora ha dato spazio al casual, approfittando dello scatto rubato nel backstage per rivolgere divertita un gesto irriverente alla telecamera al motto di: "Buongiorno … gestualità incontinente".

Di chi è la t-shirt over di Ambra Angiolini

Il dettaglio che attira maggiormente le attenzioni nel look di Ambra Angiolini è la t-shirt. Fa parte della collezione Adidas x Gucci, la linea presentata lo scorso febbraio durante la Milano Fashion Week dal direttore creativo Alessandro Michele. Quella indossata da Ambra è il classico modello bianco oversize ispirato agli anni '80, ha le finiture sugli orli rosse e sul petto la stampa Gucci Trifoglio in viola lavanda. Il motivo ormai iconico è nato dalla combinazione del logo della Maison con quello dello storico marchio d'abbigliamento sportivo ed riconoscibile fin dal primo sguardo. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 520 euro.

La t–shirt Adidas x Gucci

Ambra Angiolini è irriverente con il look casual

Per completare il look con la t-shirt griffata Ambra ha puntato tutto su qualcosa di comodo e casual: niente tacchi a spillo e zeppe, è rimasta a piedi nudi con indosso un paio di jeans modello palazzo in denim chiaro. Capelli sciolti e leggermente ondulati, sorriso stampato sulle labbra e dito medio rivolto in camera: la conduttrice non potrebbe essere più ironica e irriverente. Alle sue spalle, inoltre, ci sono una serie di completi fashion (probabilmente fanno parte del suo armadio per X-Factor) e una collezione di scarpe alla moda, dai classici décolleté alle mules, fino ad arrivare ai sandali con la maxi zeppa. In quanti non vedono l'ora di ammirarla sul palco del talent?