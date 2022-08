Cosa andrà di moda il prossimo Autunno/Inverno 2022-23: tutte le tendenze donna della stagione Dai cappotti in fantasia Principe di Galles a quelli furry, dalle gonne longuette ai chiodi in pelle, fino ai look monocolore o total denim, ecco tutte le tendenze della moda donna per l’Autunno/Inverno 2022-2023.

A cura di Marco Casola

Da sinistra Gucci, Versace, Valentino, Prada

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Verso la fine dell'estate, quando settembre fa capolino, spuntano come funghi post sui social, articoli di ogni tipo e video che riassumono le tendenze moda per la stagione fredda alle porte. C'è chi dice che i pantaloni si portano larghi, chi che il vero must sono quelli stretti, chi parla di colori accesi, chi di total black. Nel mare di suggerimenti di stile a volte è impossibile capire in modo chiaro cosa andrà di moda e quali sono i capi più trendy della stagione. Ecco dunque una piccola guida alle tendenze moda donna per l'Autunno/Inverno 2022-2023.

Quest'anno a regnare sono le tonalità forti e accese, dal rosso al fucsia, che spuntano su vaporose pellicce eco o su tailleur con pantaloni e in look full color. I colori luminosi, rari in inverno, simboleggiano la leggerezza e la voglia di ripartire dopo il periodo buio della pandemia. Ancora la pandemia ha probabilmente influenzato la scelta di molti designer di proporre collezioni in cui sono le linee morbide e i capi oversize a spopolare. Ormai ci siamo abituati al comfort degli abiti "da casa", come tute e shirt extra large, e nessuno vuole rinunciare a questa comodità. Jeans skinny, pantaloni aderenti e giacche avvitate cedono dunque il passo a jeans baggy, pantaloni cargo con maxi tasche e a blazer e cappotti oversize o con spalle imponenti.

Furry a colori

Le pellicce eco sono un must da diverse stagioni. Ormai praticamente tutte le case di moda hanno detto addio alle pellicce animali rendendo couture cappotti realizzati con tessuti sintetici simil furry. Il prossimo inverno spopoleranno bomber corti dall'effetto peloso, cardigan con inseriti in eco pelliccia e soprattutto lunghi cappotti dal pelo lungo in stile yeti. Ad accomunare tutti questi modelli sono i colori accesi e intensi che dipingono il tessuto furry.

Leggi anche I cardigan da indossare come giacche per l'autunno

Gucci

Cappotti Principe di Galles

Il prossimo Autunno/Inverno 2022-23 spopoleranno i cappotti, oversize o doppiopetto, con fantasia Principe di Galles, una delle più eleganti rubate al guardaroba maschile. Questa fantasia è caratterizzata da una trama geometrica a linee incrociate, cucite nella trama della lana o del tessuto, che creano micro quadretti simili a quelli scozzesi. Nelle collezioni invernali questa fantasia spicca su cappotti e blazer dai toni sabbiati o in marrone e beige o ancora su capi dal fondo grigio fumo e antracite.

N21

Chiodi in pelle

Il chiodo in pelle total black è sempre un must in autunno. Anche quest'anno il capo più rock che ci sia è di moda ma con alcune varianti. Dite addio ai classici chiodi: i modelli da avere sono oversize con spalle cadenti oppure lunghi e simili a cappotti e trench.

Versace

Look monocolore

Già da diverse stagioni i look monocolore sono di moda, soprattutto su tailleur con giacca e pantalone, a cui abbinare accessori della stessa tonalità. Quest'anno a riportare in auge il trend è Pierpaolo Piccioli di Valentino che ha presentato una collezione Autunno/Inverno 22-23 composta solo da look total black o in rosa shocking.

Valentino

Total denim

Anche i capi di jeans non passano mai di moda, dunque il prossimo autunno giacche e pantaloni in denim saranno un must. Come per i look full color, la tendenza prevede outfit total denim, in cui si abbinano giacche, camicie, pantaloni e persino accessori della stessa tonalità di denim.

Diesel

Blazer oversize

Il blazer, solitamente protagonista dei look maschili, diventa un must del guardaroba femminile. Il prossimo Autunno/Inverno 2022-2023 i modelli su cui puntare sono quelli oversize, con spalle scese, maniche lunghissime e silhouette super comoda. Questi modelli si indossano su abiti longuette, pullover o anche con l'intimo in vista o come un mini dress.

Prada

Gonne longuette

Tornano di gran moda le pencil skirt, ovvero le gonne a matita, che hanno lunghezza midi e coprono le ginocchia arrivando al polpaccio. I modelli più trendy sono quelli aderenti a tubo, da abbinare con semplici canotte o con cappotti e blazer oversize. Più comode e versatili le gonne longuette dalle linee larghe e realizzate in tessuto plissé.

Fendi

Pantaloni con le tasche

I pantaloni cargo, quelli con tasche laterali, sono un vero e proprio must di stagione. Dalle linee oversize con maxi tasconi o più slim con tasche tridimensionali, questi modelli hanno spopolato e spopoleranno nella prossima stagione fredda. Si indossano abbinati a body aderenti, con lupetti o maglioncini crop per creare un mood anni 2000.

Trussardi

Maxi spalle

Il prossimo autunno anche le spalle sono extra large. Il trend dell'oversize spunta non solo su cappotti e blazer ma anche su jumpsuit, abiti e tubini dalle spalle imponenti o appuntite che rendono unico e originale l'intero look.