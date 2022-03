Colori di moda: dal viola al giallo oro, le tonalità di tendenza dalle sfilate Autunno/Inverno 22-23 Dal viola acceso al verde smeraldo, dall’arancione al giallo oro, passando per bianco ottico, rosso rubino e grigio fumo, ecco i colori di tendenza, le tonalità alla moda per l’Autunno/Inverno 2022-2023 e le proposte dei grandi stilisti dalle passerelle di Milano, Parigi, Londra e New York.

A cura di Marco Casola

da sinistra Elie Saab, Stella McCartney, Bottega Veneta, Michael Kors Collection, Saint Laurent

Con le sfilate di Parigi, che seguono New York, Londra e Milano, si chiude il fashion month, sulle cui passerelle sono state presentate le collezioni donna per l'Autunno/Inverno 2022-2023. Dopo aver dato un occhiata alle tendenze più forti viste in passerella, è il momento di dare uno sguardo ai colori e alle nuance scelte dai grandi stilisti italiani e internazionali per la stagione invernale. Quali sono, dunque, i colori di moda per la prossima stagione fredda? Quali le tonalità di tendenza su cui puntare?

Per quanto riguarda i colori e le tonalità, in passerella hanno dominato senza dubbio il nero, il bianco candido e anche il marrone, già colore must di questo inverno. A spiccare, però, sulle passerelle di Londra, New York, Milano e Parigi, sono le tonalità accese e luminose come il viola, il verde, l'arancio, il giallo e il rosso. Sembra che dopo i periodi bui dovuti alla pandemia gli stilisti abbiamo voluto portare in passerella una serie di colori forti, simbolo di ripresa e rinascita. Il prossimo sarà dunque un inverno a colori fatto di look full color, in cui tutti i capi, e persino gli accessori, sono dipinti nella stessa tonalità.

Viola ametista

Il Very Peri è stato eletto da Pantone colore del 2022. L'influenza del trend è chiara anche sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-2023, dove molti stilisti hanno proposto look in diverse tonalità di viola. A dominare è il viola ametista, acceso e lucente, come quello dei look di Luisa Spagnoli o come il viola metallic che ha sfilato sulla passerella di MSGM. Più scuro il viola degli abiti da sera di Ermanno Scervino o degli slip dress con bretelle sottili di Givenchy. Stella McCartney propone, invece, look con tute in maglia dal viola più tenue e chiaro.

da sinistra Luisa Spagnoli, Stella McCartney, Givenchy, MSGM, Ermanno Scervino

Verde smeraldo

Il verde, nelle tonalità di smeraldo o prato, è stato già un must delle ultime collezioni Primavera/Estate 2022, soprattutto dopo che Bottega Veneta ha lanciato una serie di accessori in questa tonalità. Accessori che hanno spopolato, trasformando questa nuance nel simbolo della Maison. Sulle passerelle invernali di Milano abbiamo visto il verde bosco nei look casual di Missoni e in quelli sportivi con tute di Palm Angels. Un verde prato rende unici i maxi chiodi in pelle, abbinati ad abiti in pizzo dello stesso colore, che fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Ermanno Scervino. Più acceso e tendente al fluo il verde scelto da Giuliano Calza per i maxi cappotti e le tutine lingerie firmate GCDS e da Elie Saab per i completi con felpe e gonne oversize.

da sinistra Missoni, Ermanno Scervino, GCDS, Elie Saab, Palm Angels

Grigio fumo

Il grigio è una delle poche nuance neutre e basic che saranno di tendenza il prossimo inverno. Prada accosta diverse tonalità di grigio nei look con blazer dalle spalle imponenti, pullover in lana e pencil skirt. Total grey anche per Alberta Ferretti, sulla cui passerella invernale sfilano outfit con bomber furry, abbinati a pullover spalmati di silver e pantaloni grigi. Maxi pull in lana e gonne in grigio sfilano da Jil Sander, mentre da Fendi dominano i total look con fantasie a micro quadretti in una tenue tonalità di grey. Più intenso e deciso il grigio dei piumini bomber e delle gonne a tubo di Versace.

da sinistra Prada, Alberta Ferretti, Jil Sander, Fendi, Versace

Giallo oro

Assomiglia all'oro il giallo che ha spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 22-23 di Parigi, Milano e New York. Questa tonalità intensa e calda viene esaltata con l'accostamento di accessori color cuoio, come avviene nella collection di Givenchy, da Capasa Milano, invece, la tonalità viene impreziosita con accessori metallici. Pizzo giallo oro sfila da Jil Sander, nei lunghi abiti da sera, e nei vestiti in tessuto drappeggiato di Proenza Schouler. Michael Kors, infine, sceglie il giallo oro per dipingere eleganti tailleur pantaloni dalle linee essenziali.

da sinistra Michael Kors Collection, Givenchy, Capasa Milano, Jil Sander, Proenza Schouler

Rosso rubino

E' forte e acceso il rosso rubino che sarà di moda il prossimo inverno. Spicca lucente nei completi in pelle, con giacca e gonna longuette di Moschino o con doppiopetto e pantaloni crop di Bottega Veneta. Un rosso intenso caratterizza diversi look della nuova collezione di AndreAdamo che, oltre al classico nude e al nero, dipinge mini dress, stivali e body di red. Dai copricapo alle calze, dalle scarpe al cappotto, tutto è rosso nei look più trendy di Blumarine. Dominano i colori anche sulla passerella di ACT N.1 dove, tra i diversi look in giallo, viola o verde, spiccano quelli con top lingerie e pantaloni in rosso rubino.

da sinistra Moschino, ACT N.1, Blumarine, Andreadamo, Bottega Veneta

Bianco ottico

E' candido, pulito e ottico il bianco di moda il prossimo inverno. La tonalità neutra si indossa in total look, come negli outfit di Hermes, dove tutto, dal cappotto agli stivali è bianco. Candido anche il bianco scelto da Giorgio Armani per i cappotti doppiopetto d'ispirazione militare. Dopo l'incredibile successo dei look con micro gonna a vita bassa e pull tagliati sotto il seno, Miu Miu ripropone capi simili anche per la collezione invernale, dove spiccano completi con polo e skirt a vita bassa in total white. Splendidi i lunghi abiti bianchi dalle linee semplici ed essenziali di Saint Laurent o quelli con drappeggi nel tessuto di Acne Studios.

da sinistra Hermes, Giorgio Armani, Miu Miu, Saint Laurent, Acne Studios

Arancione acceso

Tra i colori must per il prossimo inverno c'è anche l'arancione. DROMe e Genny scelgono una tonalità accesa di arancio per i look con top cut out e pantaloni in pelle o per gli outfit con mini gonna e maxi cappotto dai rever imponenti. Più tenue e tendenze al giallo l'arancione dei lunghi abiti con maxi spacco di Diesel e dei mini dress etno chic firmati Etro. E' bruciato e tendente al cachi, invece, l'arancio scelto da Isabel Marant per gli outfit con maglioni sottili e pantaloni oversize con elastico in vita.