La sensualità dark di Saint Laurent: a Parigi sfilano dive in pelliccia e abiti sottoveste Il secondo della Parigi Fashion Week si chiude con Saint Laurent: la sfilata all’ombra della Torre Eiffel è una lezione di stile ed eleganza in total black.

A cura di Beatrice Manca

Misteriose, sensuali, austere: sulla passerella di Saint Laurent sfilano dive di altri tempi bardate in pelliccia e occhiali scuri, tra abiti in seta e tutine effetto seconda pelle. Con una spettacolare sfilata notturna all'ombra della Torre Eiffel, Saint Laurent chiude la seconda giornata di sfilate alla Paris Fashion Week. In prima fila ad applaudire star come Victoria Beckham, Charlotte Gainsbourg e Ursula Corbero.

Le dive contemporanee di Saint Laurent

La collezione disegnata da Anthony Vaccarello è notturna e sofisticata: l'apparente semplicità è frutto di una meticolosa ricerca che ha rielaborato lo spirito rivoluzionario di Saint Laurent in chiave contemporanea. In passerella sfilano abiti argentati con il taglio sbieco, da dive del cinema muto, caban doppiopetto, cappotti in pelliccia opulenti (ma cruelty-free: anche Saint Laurent ha rinunciato alla pelliccia animale), giacche in pelle e soprabiti con le spalle larghe, più anni Quaranta che Ottanta, dove è facile oggi rivedere l'austerità della moda bellica.

Saint Laurent Autunno/Inverno 2022–2023

La nuova sensualità di Saint Laurent

I cappotti avvolgenti come una corazza rivelano catsuit aderenti come una seconda pelle e abiti-sottoveste: è la nuova sensualità di Saint Laurent, per niente urlata, ma al contrario misteriosa, indifferente, assolutamente parigina. C'è un certo rigore che pervade la collezione: il colore nero non ammette deroghe, se non a toni neutri come il beige e il bianco, gli occhiali da sole vengono indossati anche di sera per trincerarsi dallo sguardo altrui e i gioielli si riducono a bracciali dalle forme geometriche e spigolose.

Saint Laurent Autunno/Inverno 2022–2023

La stampa internazionale ha applaudito la sfilata come "la migliore di Anthony Vaccarello fino a oggi". Il pubblico in prima fila applaude con entusiasmo: tra le star presenti alla sfilata c'era ovviamente Charlotte Gainsbourg, fedele ambasciatrice del brand, la stilista Donatella Versace, Demi Moore con i guanti blu e Victoria Beckham in coordinato con il figlio Romeo.