Perché Demi Moore ha indossato i guanti alle sfilate di Parigi Saint Laurent ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2022-23 alla Paris Fashion Week e, come da tradizione, il front-row della sfilata è stato invaso dalle star. Tra loro c’era anche Demi Moore, apparsa meravigliosa in versione mannish. Perché ha completato il look con dei guanti?

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23, sono state diverse le Maison che hanno presentato le loro collezioni con delle sfilate spettacolari, da Off-White che ha reso omaggio al compianto Virgil Abloh a Dior con i suoi abiti "tecnologici". Ieri sera è stato il turno di Saint Laurent, il cui front-row è stato invaso dalle star. Tra loro c'era anche Demi Moore, che a 59 anni sembra aver scoperto la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza". Il dettaglio di stile che non è passato inosservato? Ha abbinato una jumpsuit dal mood mannish a un paio di guanti di pelle in blu cobalto.

Il look mannish di Demi Moore

Niente abiti principeschi, strascichi e minigonne, per partecipare alla sfilata di Saint Laurent Demi Moore ha puntato sul trend della moda mannish. Ha infatti sfoggiato una jumpsuit total black firmata proprio dalla Maison francese, un modello con i pantaloni palazzo e il bustier giacca con le spalline imbottite e dei bottoni gold. La scollatura molto profonda ha rivelato l'assenza del reggiseno, mettendo in risalto il décolleté. Per completare il tutto la diva ha scelto una collana lunga che le cade sul seno e una piega extra liscia effetto liquid hair. In quanti direbbero che il prossimo novembre compirà 60 anni?

Demi Moore in Saint Laurent

I guanti sono il must-have di stagione

Perché Demi Moore ha completato il look con dei guanti di pelle in blu cobalto? Non si tratta di un modo per "mascherare" i segni del tempo sulle mani, né tanto meno un rimedio anti-Covid, semplicemente i guanti sono il must-have di stagione. A dimostrarlo qualche settimana fa erano già stati i cantanti di Sanremo, che sul palco dell'Ariston non avevano potuto fare a meno di sfoggiare l'accessorio in pieno stile divi d'altri tempi.

Leggi anche Demi Moore nuda in vasca: il selfie senza trucco e filtri celebra la bellezza naturale senza età

Demi Moore alla Paris Fashion Week

Ora, complici anche le temperature gelide di Parigi, anche Demi Moore ha seguito il trend e lo ha fatto in versione color block, ovvero scegliendo una nuance a contrasto con l'outfit. In quanti prenderanno il suo esempio in questi ultimi giorni dell'inverno?