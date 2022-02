Sanremo 2022: perché i cantanti indossano i guanti sul palco Avete notato che al Festival di Sanremo 2022 sono molti gli artisti che indossano i guanti sul palco? Il motivo per cui lo fanno è molto particolare e questa volta il Fantasanremo non c’entra nulla.

A cura di Valeria Paglionico

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si sta rivelando un vero e proprio successo, basti pensare al fatto che fin dalla prima serata ha registrato ascolti da record. Al di là delle canzoni in gara, ad attirare tutti i riflettori sono i look sfoggiati dai Big, ormai considerati parte integrante della loro performance. C'è chi non ha paura di scandalizzare come Achille Lauro, chi preferisce gli outfit eterei e monocromatici come Noemi, chi gioca con l'originalità come La Rappresentante di Lista: sul palco dell'Ariston se ne vedono davvero di tutti i colori. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? Sono molti gli artisti che sfoggiano degli appariscenti guanti di pelle e il motivo per cui lo fanno è molto particolare.

Highsnob con i guanti di pelle sul palco

Gli artisti che hanno sfoggiato i guanti

Fin dalla prima serata del Festival diversi Big in gara hanno completato i loro outfit con dei guanti. Rkomi ha "aperto le danze" e ha riproposto il guizzo di stile anche durante la seconda puntata: ha dato libero sfogo al suo animo da rocker con due modelli di guanti di pelle, il primo "classico", ovvero lungo fino al polso, il secondo alto fino al gomito (lo ha abbinato a una semplice t-shirt total white a maniche corte).

Michele Bravi osa con i guanti di latex

Highsnob ha seguito il suo esempio coprendo le mani nel suo outfit total black, mentre la cantante de La Rappresentante di Lista ha scelto una variante di raso in pieno stile diva come ha fatto la co-conduttrice Drusilla Foer. Il più audace? Michele Bravi, che ha sfoggiato dei maxi guanti spuntati in latex rosso decorati con dei fiori fiori bianchi.

La Rappresentante di Lista con i guanti di raso

Perché gli artisti completano i look con i guanti?

Perché gli artisti sanremesi indossano i guanti sul palco? Il Fantasanremo questa volta non c'entra nulla, anche se sono diverse le regole "di stile" imposte dal gioco per guadagnare punti, dall'aggiungere un fiore al proprio abito allo sfoggiare un look monocromatico. Si potrebbe pensare, dunque, che i guanti siano legati a una possibile ossessione per l'igiene delle mani in tempi pandemia, ma la verità è che i protagonisti del Festival vogliono semplicemente aggiungere un accessorio originale e stiloso ai loro outfit. A fare eccezione, solo Rkomi, che nella sua canzone rimanda al mondo dei rocker e dei motociclisti, nel quale i guanti di pelle sono un vero e proprio must.