Michele Bravi stupisce con il look rosso: a Sanremo canta coi fiori tridimensionali sui guanti

Michele Bravi in Roberto Cavalli

Si intitola Inverno dei fiori il brano con cui Michele Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2022: è un brano che vuol far riflettere sull'importanza dei sentimenti, che illuminano la vita e ne costituiscono la vera essenza. I fiori sono i protagonisti non solo della canzone, ma anche dei look dell'artista in gara.

Michele Bravi stupisce coi suoi look

Michele Bravi porta a questo Festival dei look inediti, davvero originali. Ha messo da parte il suo stile formale a vantaggio di qualcosa di più spettacolare, che in effetti non sta affatto passando inosservato. "Fioriamo adesso prima del tempo anche se è inverno" canta. E fioriscono anche i suoi abiti. Nella prima serata aveva scelto un look disegnato da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, con dettagli floreali tridimensionali applicati sulla giacca, all'altezza delle braccia.

Michele Bravi nella terza serata

Nella terza serata ha optato per un look total red nuovamente firmato Roberto Cavalli e ancora con applicazioni floreali, ma stavolta sui guanti. Il cantante si sta particolarmente impegnando per far vincere chi nel Fantasanremo lo ha inserito nella propria scuderia. I fiori, infatti, fanno guadagnare punti!