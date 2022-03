Bella Hadid col piercing sulla fronte: sfila per Givenchy con il look futuristico Bella Hadid è la regina della Paris Fashion Week, ieri ha sfilato per Givenchy apparendo quasi irriconoscibile in passerella. Look total black, viso pallido e un originale piercing al centro della fronte: per la Maison si è trasformata in una dark lady.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid è la protagonista indiscussa della Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23: è la modella più contesa dalle Maison di fama internazionale e non sorprende che abbia calcato gran parte delle passerelle allestite negli ultimi giorni nella capitale francese. Si è trasformata in una suora per Coperni, ha reso omaggio a Virgil Abloh per Off-White, si è vestita da sposa per Vivienne Westwood e ieri ha partecipato allo show di Givenchy. Complice il mood futuristico della linea lanciata dalla griffe, ha sfoggiato un look tutt'altro che tradizionale con sopracciglia "invisibili" e piercing sulla fronte.

Bella Hadid in total black per Givenchy

Ieri è andata in scena la sfilata di Givenchy firmata dal direttore creativo Matthew Williams, che ha portato un tocco dark alla Paris Fashion Week. A dominare in passerella sono stati gli outfit total black, le borchie, le stratificazioni, tutti dettaglio che hanno reso l'ambientazione super strong. Bella Hadid era tra le modelle che hanno calcato il catwalk e per l'occasione è stata trasformata in una dark lady dallo stile futuristico. Ha indossato maxi cappotto lungo fino ai piedi, felpa col cappuccio, pantaloni palazzo e borsa di vernice portata sulla spalla, tutto in total black. L'unico tocco di colore? Le scarpe a punta con la zeppa in pelle viola.

Bella Hadid sfila per Givenchy

Il beauty look che ha reso Bella Hadid irriconoscibile

Ad attirare le attenzioni del pubblico nell'apparizione in passerella di Bella Hadid è stato, però, l'originale beauty look che l'ha resa quasi irriconoscibile. Niente blush sulle guance, glitter sulle palpebre o effetto smokey eyes, i make-up artist della Maison Givenchy le hanno sbiancato il viso, "cancellandole" anche le sopracciglia. A rendere il tutto ancora più dark e futuristico, un piercing al centro della fronte con due mini borchie argentate che le uscivano dalla pelle. Naturalmente si tratta solo di un effetto realizzato con il trucco, dunque i fan della top possono stare tranquilli: al termine dello show è tornata alla sua bellezza "naturale".

