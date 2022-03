Bella Hadid come una suora tra gli armadietti scolastici: a Parigi lo stile monacale diventa sexy Bella Hadid è a Parigi per la Fashion Week, nelle ultime ore ha sfilato per Coperni apparendo in una versione davvero inedita in passerella. Si è trasformata in una suora ma per lei lo stile monacale è stato reinterpretato in chiave provocante con minidress e parigine.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 e sono molte le Maison che hanno presentato le loro collezioni, da Dior con i suoi abiti tecnologici a Saint Laurent col suo stile dark, fino ad arrivare a Balmain con le sue "armature". Nelle ultime ore è stato il turno di Coperni, che, tra armadietti, look da lolita e addirittura il suono della campanella in sottofondo, ha riportato il pubblico ai tempi del liceo. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto Bella Hadid, che per l'occasione è stata trasformata in una provocante suora.

Bella Hadid sfila come una suora

Lo show di Coperni è stato chiamato "Coming of age", titolo che fa riferimento al mood della sfilata, dove le modelle sono diventate delle teenager ribelli delle nuove generazioni che stanno per raggiungere la maggiore età. Tra trasparenze sensuali, abiti da "bambola" in total pink e completi da lolita che lasciano l'ombelico scoperto, a lanciare un'audace provocazione in passerella è stata Bella Hadid. I direttori creativi Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer l'hanno trasformata in una suora, anche se hanno reinterpretato il look monacale in chiave iper femminile.

Coperni collezione Autunno/Inverno 2022–23

I copricapi "monacali" sono il nuovo must-have?

Minidress nero accollato ma cortissimo, parigine logate che lasciano la parte alta della coscia nuda, décolleté con zip e tacco: ad aggiungere un tocco monacale all'outfit è stata la cappa col cappuccio che sembra essere proprio il copricapo di una suora. Poco dopo lo show Bella Hadid ha poi posato tra i classici armadietti scolastici di metallo, riprendendo così il mood dell'evento ma anche quello del video di Baby One More Time di Britney Spears, ormai considerato il simbolo per eccellenza dell'adolescenza libera e spensierata. I copricapi da suora nella prossima stagione sostituiranno i passamontagna?