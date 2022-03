Bella Hadid come una sposa in passerella: a Parigi sfila col velo bianco e le calzamaglie Bella Hadid è tra le modelle più richieste della Paris Fashion Week, nelle ultime ore ha sfilato per Vivienne Westwood e lo ha fatto vestita da sposa. L’abito da matrimonio ideato dalla stilista, però, è tutt’altro che tradizionale e nasconde dei dettagli super originali.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 e sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni in anteprima internazionale, da Dior con i suoi abiti "tecnologici" a Off-White con il suo omaggio a Virgil Abloh. L'ultima a essere sbarcata sulle passerelle francesi è stata Vivienne Westwood, che come al solito si è distinta per creatività e originalità, proponendo maxi copricapi, abiti "Arlecchino" e audaci gonne di piume. Tra le sue modelle c'era anche Bella Hadid che, dopo aver sfilato in versione suora per Coperni, ora si è trasformata in una sposa ma con un look tutt'altro che tradizionale.

Bella Hadid è tra le modelle più richieste della Paris Fashion Week, ha sfilato per Off-White, Coperni e ora anche per Vivienne Westwood, proponendo in passerella due diversi look. Il primo è in stile "dea contemporanea", con un minidress verde militare portato senza reggiseno e con le calze a rete e abbinato a una sorta di fascia glitterata (coordinata a stivaletti e maxi occhiali da sole". È stata però la sua seconda apparizione sul catwalk ad aver lasciato il pubblico senza parole: la top ha chiuso lo show trasformandosi in una sposa moderna e anti-convenzionale.

La sposa anti-convenzionale di Vivienne Westwood

Com'è l'abito da sposa firmato da Vivienne Westwood e sfoggiato dalla Hadid? Niente pizzi, gonne pompose e maxi strascichi: la modella ha sfilato con indosso un lungo velo di tulle bianco ricoperto di pon-pon rossi (coordinati alla rosa che porta tra le mani). La parte superiore dell'outfit è coperta con lo stesso tulle, mentre sotto Bella ha indossato semplicemente delle calzamaglie sui toni del grigio. Anche i tradizionali tacchi alti sono stati eliminati a favore di un paio di comode ballerine total black.