GF Vip 6, Soleil Stasi per la finale veste griffata: cambia stile con abito arancio dai dettagli oro

La finale del Grande Fratello Vip ha visto trionfare Jessica Selassiè, che l'ha spuntata sugli altri concorrenti rimasti in gara con lei, dopo ben 183 giorni di permanenza nel reality. È stata l'edizione più lunga di sempre! Il pubblico ha scelto la principessa come vincitrice di questa edizione, preferendola a Barù Gaetani, Davide Silvestri, Delia Duran, Lulù Selassié e Giucas Casella. Una settimana fa era invece uscita dalla Casa Soleil Stasi: è stata la grande protagonista del GF Vip 6, sin dall'inizio. Prima della finale ha bussato alla porta rossa assieme a Alex Belli, desiderosa di farvi ritorno, poi è entrata in studio come ospite della diretta.

Molti erano convinti che sarebbe stata Soleil Stasi a vincere questa edizione del Grande Fratello Vip. In effetti sin dall'inizio è stata la concorrente più chiacchierata, quella su cui si è concentrata l'attenzione maggiore, in quanto protagonista del triangolo amoroso con Delia Duran e Alex Belli. Invece, quasi a sorpresa, è uscita dalla Casa una settimane fa, ma la si può considerare la vincitrice morale di questa edizione, amatissima dal pubblico. La 27enne è stata ospite della semifinale del reality: è entrata in studio indossando un abito satinato verde militare, modello a portafogli di Balmain. Per la finale, invece, ha scelto tutt'altro stile.

Sin dall'inizio di questa edizione del reality, Soleil si è imposta anche con i suoi look. Ha spaziato molto, ma imprimendo sempre carattere e personalità agli outfit. L'abbiamo vista in tailleur e in abito lungo, in minidress e in leggings; è passata dall'intramontabile total black ai colori pastello e fluo, distinguendosi anche per la scelta degli accessori. Quelli per capelli sono stati gettonatissimi: ha rilanciato il maxi cerchietto gioiello e ha dimostrato di amare moltissimo i gioielli. Non sono passati inosservati i suoi bracciali di lusso: possiede due Love Bracelet di Cartier, uno in oro giallo e uno con piccoli diamanti incastonati.

Per chiudere in bellezza, Soleil ha scelto un look griffato vivace, coloratissimo e sbarazzino. Ha puntato sul Damen Jacquard Orange Dress di Versace: l'abito midi in seta presenta motivo jacquard e orlo sfrangiato, ha le maniche lunghe a pipistrello e una spalla scoperta. Le sue particolarità sono il dettaglio cut-out a goccia e le catene color oro, una sulla spalla destra e una sul davanti. Sul sito della Maison non è più disponibile, ma alcuni rivenditori online lo vendono a un prezzo compreso tra 1100 e 1890 euro. Soleil lo ha abbinato a sandali alla schiava con tacco alto e a gioielli d'oro (collane, anelli e bracciale) che hanno impreziosito e dato luce all'outfit. Non poteva che chiudere in bellezza la sua avventura da gieffina.