Soleil Stasi al GF Vip 6 anticipa San Valentino: abito e stivali sono ricoperti di cuori Soleil Stasi nella 40esima puntata del GF Vip 6 ha sfoggiato un originale look rosso e nero, con stivali e abitino abbinati: era una perfetta Regina di Cuori.

A cura di Giusy Dente

Soleil Stasi, puntata 40

Soleil Stasi sorprende ancora. Contrariamente alle aspettative l'influencer sta stringendo un legame con Delia Duran, la sua rivale in amore. Le due si sono avvicinate, soprattutto da quando la modella venezuelana si è definita una donna libera. Pare che con Alex Belli, l'ex concorrente conteso dalle due donne, sia tutto finito. Il pubblico è curiosissimo di scoprire come andranno le cose all'interno di questo strano ‘triangolo', che però continua a tenere altissima l'attenzione sul reality, sin dalle prime puntate. Nella prossima, probabilmente Belli farà ritorno in Casa: chissà come la prenderanno le due amiche-nemiche!

Lo stile di Soleil Stasi al Gf Vip 6

I fan di Soleil ne amano particolarmente anche i look, tra i più apprezzati in questa edizione del reality. Sin dall'inizio l'influencer ha variato moltissimo, sia nei capi indossati che nei colori, dimostrando di avere anche una certa passione per gli accessori griffati e di lusso. Predilige sicuramente i capi asimmetrici, ama le sovrapposizioni e il più delle volte la sua scelta è caduta su abiti lunghi con maxi spacco o viceversa su mini dress, ma variando molto nello stile, passando dall'abitino bon ton rosa confetto all'abito-giacca nero decisamente più glamour e deciso.

Soleil e Delia, puntata 40

Soleil Stasi nella puntata 40

Per la 40esima puntata Soleil Stasi ha scelto un look davvero originale e appariscente. Si tratta di un miniabito rosso e nero, con stampa a cuori riportata identica anche sugli stivali. L'abitino fa parte di una limited edition realizzata per San Valentino da Shit Weat, un brand nato di recente caratterizzato proprio da uno stile colorato e anticonformista, molto moderno anche nei colori, nelle linee, nelle stampe. Non è la prima volta che la concorrente si affida a questo marchio.

in foto: stivali Shit Wear

Di Shit Wear era anche il mini dress bianco e nero con manica a guanto in stampa all-over giraffa indossato nella puntata numero 6 del 13 dicembre, quando la modella aveva abbinato il suo look proprio a quello di Alex Belli (con camicia animalier). In quel modo così stiloso i due avevano forse voluto palesare il loro feeling ormai crescente. Nella 40esima puntata forse il riferimento è inconsciamente di nuovo a Belli: difatti abito e stivali sono ricoperti di cuori, perfetti per il San Valentino che si avvicina.

in foto: abiti Shit Wear

La prossima puntata del reality sarà proprio il 14 febbraio e sicuramente si tornerà a parlare del triangolo amoroso Delia-Alex-Soleil, in vista nel ritorno in Casa dell'attore di cui ancora le due donne sono all'oscuro.