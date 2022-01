I look del GF Vip 6: Soleil in verde osa col maxi spacco e l’abito monospalla Nella 38esima puntata del GF Vip 6 Soleil Stasi ha sfoggiato un abito verde monospalla con maxi spacco impreziosito da collana di perle.

A cura di Giusy Dente

Soleil in Top Trend

Soleil Stasi è una delle principali protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, la numero 6. La 27enne è al centro di un triangolo amoroso che sta tenendo altissima l'attenzione del pubblico. L'attore Alex Belli quando era nella Casa si è pericolosamente avvicinato a lei, scatenando le ire della compagna Delia Duran. Lui l'ha raggiunta fuori come dimostrazione d'amore, ma ora è lei a essere entrata in gioco come concorrente. Intanto durante la puntata del 28 gennaio, in un confronto con Alfonso Signorini l'attore ha ammesso di amarle entrambe e di non voler rinunciare a nessuna delle due. Uno dei momenti più intensi della puntata è stato anche quello della sorpresa fatta a Soleil.

Una sorpresa per Soleil

Nel corso della puntata del 28 gennaio, Soleil Stasi è stata nuovamente protagonista di una sorpresa. La volta precedente aveva ricevuto la visita della cara amica Dayane Mello, che era entrata in Casa per incoraggiarla a essere sempre se stessa e a continuare il suo percorso con determinazione. Questa volta, invece, la concorrente è stata raggiunta dalla zia Daniela: la donna ha voluto incontrarla per donarle un po' di conforto dopo gli ultimi eventi. Per Soleil non è stato facile scoprire dell'ingresso in Casa della sua ‘rivale in amore' Delia Duran, con cui sta convivendo sotto gli occhi curiosi delle telecamere. Assieme alla zia Daniela, è entrato in Casa anche il cagnolino Simba, che l'ha travolta di amore e gioia.

Il look di Soleil

In questi mesi Soleil ha attirato l'attenzione non solo per le vicissitudini sentimentali all'interno della Casa del GF Vip 6, ma anche per i suoi look. La concorrente ha uno stile molto personale e ha mostrato anche una certa passione per gli accessori griffati.

La sua predilezione è per le asimmetrie e le sovrapposizioni e ama mettere in primo piano le gambe, con maxi spacchi o minidress. Ne ha sfoggiati tantissimi durante il reality, da quello bon ton rosa confetto a quello bianco ricoperto di frange con maxi scollatura.

in foto: la collana Acchitto di Soleil

Come nella 33esima puntata, anche il 28 gennaio abbiamo ritrovato Soleil con un abito aderente con maxi spacco in uno dei suoi colori preferiti: il verde. Il capo in questione è del brand Top Trend: sul sito ufficiale costa 295 euro a prezzo pieno (ma al momento è in saldo). Oltre al maxi spacco laterale è caratterizzato da monospalla con scollo a cuore strutturato.

in foto: l’abito verde di Soleil

Lo ha abbinato a sandali con lacci attorno alle caviglie e a una vistosa collana di perle Cream Swarovski di Acchitto, ulteriormente impreziosita dal caratteristico Moro portafortuna. Online costa a prezzo pieno 280 euro. Capelli mossi sciolti sulle spalle questa volta per lei, che si è dimostrata ancora una volta unica nel suo stile.