Incidente hot per Soleil Sorge: mentre è travolta dall’amore del cane Simba, il vestito scivola giù

Soleil Sorge ha ricevuto una bellissima sorpresa, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 28 gennaio. La concorrente ha avuto modo di incontrare la zia Daniela. La donna ha voluto consolarla e darle forza dopo averla vista triste negli ultimi tempi. Le ha consigliato di tornare a splendere, lasciandosi le nuvole alle spalle. Poi, Soleil ha potuto riabbracciare la sua cagnolina Simba. Nell'emozione del momento, il vestito è scivolato giù, ma la concorrente è intervenuta subito.

Soleil Sorge racconta come ha incontrato il cane Simba

Soleil Sorge, incalzata da Alfonso Signorini, ha raccontato la storia di come ha incontrato la piccola Simba: "È una storia pazzesca. Sono otto anni che stiamo insieme. Ero appena tornata in Italia. Cercavo lavoro mentre frequentavo l'università. Stavo andando a fare un colloquio. Ero in piazza delle Coppelle a Roma. Mi si avvicina un mendicante, provando a porgermi delle rose. Stavo per dire: ‘No, grazie', poi ho visto questa faccia". E ha continuato:

"Era piccola. Non volevo le rose, ma volevo quel cane. Ho iniziato a contrattare in tutti i modi come se fossi in un mercato. Avevo i soldi dell'affitto e stavo per dargli pure quelli. Mi sono ricordata di una lezione che mi aveva dato mia madre, di giocare a ribasso. Ho detto: '50 euro o niente'. Il tipo mi dice di no. Stavo andando via con la morte nel cuore, poi un ragazzino mi insegue e mi dice: '75 ed è tua'. I miei amici volevano che la chiamassi proprio settantacinque, ma l'ho chiamata Simba".

Fuori di seno mentre è travolta dall'amore di Simba

L'incontro tra Soleil Sorge e Simba è stato davvero emozionante. La cagnolina, infatti, si è fiondata su Soleil e l'ha ricoperta di baci. Le ha dato tutto l'affetto di cui la concorrente aveva bisogno, per ritrovare la grinta necessaria a continuare il suo percorso nella casa. Soleil, mentre si godeva le coccole di Simba, si è accorta che un seno era sgusciato fuori dal vestito e ha tirato su l'abito repentinamente. Poi il fuori di seno si è ripetuto ancora una volta, ma la gieffina era completamente travolta dall'amore della sua Simba.