Dayane Mello al GF Vip 6 fa una sorpresa a Soleil Stasi: il look è tempestato di paillettes Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è rientrata nella Casa per fare una sorpresa all’amica Soleil Stasi. Ha illuminato la scena con un abito tempestato di paillettes.

A cura di Giusy Dente

Dayane Mello ha varcato nuovamente la soglia del Grande Fratello Vip, ma stavolta non da concorrente. La modella infatti ha partecipato alla quinta edizione del reality da settembre 2020 a marzo 2021 e poi è partita per il Brasile, alla volta di un altro reality: A Fazenda. Qui è finita purtroppo al centro di una vicenda spiacevole: delle presunte molestie avvenute sotto l'occhio delle telecamere. La 32enne ha fatto rientro in Italia prima di Natale e ha potuto finalmente riabbracciare sua figlia Sofia, ma ha anche dato la sua versione dei fatti circa lo scandalo delle molestie. Ha chiarito di non aver subito alcuno stupro da parte di Nego Do Borel (squalificato dal programma per questo motivo). Al Gf Vip 6 la brasiliana ha preso parte per fare una sorpresa all'amica Soleil Stasi.

Dayane Mello al GF Vip 6

La modella brasiliana ha a sorpresa fatto il suo ingresso nella casa per fare una sorpresa a Soleil Stasi: le due sono legate da una profonda amicizia. Il loro incontro ha molto commosso la concorrente del reality, che non si aspettava assolutamente di ritrovarsi di fronte proprio lei, difatti è scoppiata a piangere quasi subito. L'x inquilina della Casa ha incoraggiato la 27enne a proseguire con determinazione il proprio percorso nel gioco e l'ha rassicurata circa tutto il sostegno che ha all'esterno: "Fuori hai un esercito" le ha detto.

Dayane Mello incontra Soleil Stasi

Per l'incontro, Soleil Stasi ha scelto un abito nero con piumesull'orlo e gonna asimmetrica: ha impreziosito il look con dettagli scintillanti sulle scarpe e gioielli. L'amica Dayane Mello ha puntato tutto sulle paillettes, su consiglio dell'amica Samantha De Grenet che le ha fatto da stylist. Ha sfoggiato un abito lungo aderente e avvitato color argento, con schiena nuda e fiocco dietro la nuca, con collo leggermente alto e senza maniche. È di Emilie Store e costa circa 243 euro sul sito del brand. Lo ha abbinato a sandali neri con tacco alto. Capelli mossi sciolti sulle spalle e rossetto rosso fuoco sulle labbra per la modella, che con questo outfit ha illuminato la scena.