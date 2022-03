Soleil Stasi al GF Vip 6 con le piume: il nuovo look con mini abito e treccine tra i capelli Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6 e ancora una volta Soleil Stasi ha attirato tutti i riflettori su di sé. Questa volta lo ha fatto grazie al look glamour e appariscente: ha abbinato un mini abito tempestato di piume a gioielli e accessori total gold.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la sesta edizione del Grande Fratello Vip e, anche se mancano solo pochissime settimane alla finale, i protagonisti rinchiusi all'interno della casa ormai da mesi sono super scatenati. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata e ad attirare ancora una volta tutti i riflettori su di sé è stata Soleil Stasi. Lasciatasi alle spalle il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, l'influencer è apparsa finalmente più serena. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look all'insegna del glamour? Tra piume, tacchi a spillo e collane appariscenti, Soleil si è trasformata in una "guerriera fashion".

Quanto costa il mini abito di piume di Soleil

Nelle scorse settimane Soleil ha detto addio ad Alex Belli, lo ha fattoin versione fluo, ovvero con un completo mannish in verde lime (coordinato a degli adorabili sandali di pelo). Dopo aver optato per il total black ma col cerchietto gioiello nella puntata del weekend, ieri sera è tornata ai colori e ai dettagli "pelosi". Ha infatti indossato un minidress verde militare firmato The Archivia, per la precisione il modello Gea con bustier in cotone a maniche lunghe e girocollo e un'appariscente gonna di piume. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 400 euro.

Il minidress The Archivia

Soleil con le micro trecce anni '90

Al di là del mini abito di piume, Soleil ha curato il look per la diretta nei minimi dettagli. Ha completato l'outfit con un paio di sandali dorati col vertiginoso tacco a spillo e con una serie di gioielli total gold di Marina Fossati, dagli anelli ai bracciali rigidi, fino ad arrivare al collier cocker "intrecciato" e alla maxi cintura. Per quanto riguarda i capelli, ha detto temporaneamente addio alla piega extra liscia ed è tornata alle onde sauvage, aggiungendo anche due micro trecce laterali in pieno stile anni '90. La Stasi si aggiudicherà la vittoria? L'unica cosa certa a momento è che fin dalla prima puntata è tra le concorrenti più trendy della casa.