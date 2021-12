Dayane Mello torna in Italia dopo La Fattoria: l’incontro con la figlia Bubi è con le tute coordinate Dayane Mello è tornata in Italia dopo La Fazenda, l’edizione brasiliana de La Fattoria, e ha riabbracciato la figlia Sofia, meglio nota come “Bubi”. Neanche a farlo apposta, le due hanno sfoggiato dei comodi look coordinati, a prova del fatto che il loro rapporto è più profondo di quanto si immagini.

A cura di Valeria Paglionico

Dayane Mello è tornata in Italia dopo l'esperienza a La Fazenda, ovvero l'edizione brasiliana de La Fattoria. Dopo aver saputo di essere stata al centro delle polemiche a causa di un presunto stupro da parte di Nego Do Borel (che era stato squalificato dal programma proprio per questo), ci ha tenuto a sottolineare di non essere mai stata molestata dal collega. Lasciatasi definitivamente alle spalle l'esperienza al reality, è stata lieta di riabbracciare la famiglia. L'incontro che attendeva di più? Quello con la figlia Sofia che, neanche a farlo apposta, ha sfoggiato un look comodo coordinato al suo per la dolcissima reunion.

La sorpresa di Dayane Mello per la figlia Sofia

Sofia, in arte Bubi, è la figlia che Dayane Mello ha avuto dal suo ex fidanzato Stefano Sala e, come già dimostrato in passato al GF Vip italiano, le due non potrebbero essere più legate. Non sorprende, dunque, che l'influencer abbia voluto fare una tenerissima sorpresa alla bimba non appena rientrata in Italia: si è fatta trovare all'uscita da scuola con tanto di palloncini personalizzati e festoni a forma di cuore. La dolce scena è stata documentata sui social e ha commosso i followers. Del resto, chi riuscirebbe a rimanere indifferente di fronte un abbraccio mamma-figlia così caloroso?

Dayane e Bubi, mamma e figlia come gemelle

Dayane e la piccola Bubi hanno passato la serata insieme tra le mura domestiche ma ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono stati i loro look coordinati. Mamma e figlia hanno puntato sulla comodità di alcune tute total black, dei modelli con leggings aderenti e felpa over: a differenziare è stato solo il cappello di lana rosa col pon-pon sfoggiato dalla modella. Considerando il fatto che Dayane aveva organizzato la serata a sorpresa, il dettaglio di stile è stato una pura casualità ed è proprio per questo che la scena è risultata ancora più adorabile. A questo punto, dunque, alla top non resta che lasciarsi alle spalle l'esperienza al programma brasiliano e godersi il Natale in famiglia.