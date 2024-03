Veronica Peparini torna a casa dopo il parto: Andreas Muller accoglie lei e le gemelle con una festa Veronica Peparini dopo il parto è tornata a casa con le gemelline Ginevra e Penelope. Sono state accolte da una festicciola a sorpresa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Veronica Peparini e Andreas Muller comincia un nuovo capitolo: la coppia ha dato il benvenuto in famiglia alle gemelline Ginevra e Penelope. I due, che si sono conosciuti e innamorati nel programma Amici di Maria De Filippi (lui allievo e lei professoressa), stanno insieme ufficialmente dal 2019. Lei è stata sposata con il coreografo Fabrizio Prolli, padre dei suoi primi due figli, Daniele e Olivia, di 14 e 10 anni. Dopo il parto, la coreografa è tornata a casa con le bimbe. Ad accoglierle, hanno trovato una festicciola tutta rosa.

La gravidanza di Verponica Peparini

Veronica Peparini ha annunciato la gravidanza a novembre, durante il programma Verissimo, quando era già entrata nel quinto mese. "Ho 52 anni, è un dono" ha detto emozionata. "Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine ma con lei" ha aggiunto il compagno entusiasta.

Poco dopo la coppia ha organizzato il gender reveal, per svelare il sesso delle nasciture ad amici e parenti. Hanno scelto una location simbolica per l'evento, condiviso sui social attraverso un video: la sala prove, visto che è l'amore per la danza che li ha fatti incontrare. I due si sono trovati ad affrontare alcune complicazioni della gravidanza, col rischio di perdere una delle due bambine.

Leggi anche Il significato dei nomi scelti da Veronica Peparini e Andreas Muller per le gemelle appena nate

Hanno condiviso con fan e follower questi problemi, le loro preoccupazioni, chiedendo rispetto e privacy per quel difficile momento. Ora che le bimbe sono nate, i due sono al settimo cielo: il ballerino, in particolare, è già super innamorato delle figlie. Alle piccole hanno dato i nomi di Ginevra e Penelope. Per loro e per la mamma, il neo papà ha organizzato una festa di benvenuto, per accoglierle in casa dopo i giorni in ospedale.

Benvenute Ginevra e Penelope

Veronica Peparini e le due bimbe hanno trovato ad accoglierle un tripudio di rosa. Questo colore è stato il tema portante della festicciola organizzata per la mamma e le gemelline, tornate a casa dopo una settimana in ospedale. Si è occupata di tutto l'allestimento la event planner Marianna Gabrieli, la stessa che aveva curato il baby shower di febbraio. Palloncini, dolcetti di forme diverse, tanti gadget e ovviamente un enorme cartellone con scritto "Benvenute Ginevra e Penelope" ha accolto le tre al loro ingresso, una sorpresa speciale che segna l'inizio di una nuova vita.