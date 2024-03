Il significato dei nomi scelti da Veronica Peparini e Andreas Muller per le gemelle appena nate Veronica Peparini e Andreas Muller sono appena diventati genitori di due splendide gemelle: ecco cosa significano i nomi Penelope e Ginevra che hanno scelto per loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori: hanno dato l'annuncio sui social al motto di "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora. Siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco". Ad accompagnare il post non potevano che essere le dolcissime foto delle gemelline nei lettini della clinica poco dopo il parto. Entrambi emozionati e senza parole di fronte un momento tanto magico, i due non hanno esitato a rivelare come hanno chiamato le loro bambine: ecco cosa significano i nomi Penelope e Ginevra.

Il significato del nome Penelope

Il nome Penelope deriva dal greco antico, Πηνελόπη (Penelope), e la sua etimologia deriva dal termine "filo", "trama", "gomitolo", "tessuto" abbinato a "volto", "occhio". A renderlo famoso è stata la letteratura classica: Omero lo diede alla moglie del suo eroe Ulisse, protagonista dell'Odissea, e da allora lo rese sinonimo di moglie virtuosa e fedele. La donna, infatti, ingannava i suoi ammiratori, rinviando le nozze al termine della tela che tesseva di giorno e disfaceva di notte, così da non sposarsi fino al ritorno del marito. Penelope è dunque un nome associato a una donna pazienze, capace di studiare strategie geniali per raggiungere i suoi obiettivi. Dopo essere stato molto diffuso in epoca rinascimentale, sta tornando in voga. Festeggia l'onomastico il 5 maggio, giorno di sant'Irene da Lecce, il cui nome originale era proprio Penelope.

Le piccole Penelope e Ginevra

Cosa significa il nome Ginevra

Il nome Ginevra deriva dal gallese Gwenhwyfar, un composto dei termini "gwen", ovvero "bianco", "puro", e "hwyfar", che significa "spirito". Fa dunque riferimento a uno "spirito bianco", a un "elfo splendente". Nella sua forma italiana, inoltre, viene anche associato sia al ginepro che a delle origini aristocratiche e sofisticate. Si tratta di un nome legato a fascino, sensualità e vitalità, sottintende un carattere estroverso, ottimista e curioso, spesso però anche nervoso perché non riesce a minimizzare le situazioni difficili. Negli ultimi anni è entrato nella classifica dei nomi più diffusi nel nostro paese anche se, non essendoci una santa Ginevra, festeggia l'onomastico l'1 novembre.

