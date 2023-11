Veronica Peparini incinta, aspetta due gemelle da Andreas Muller: “A 52 anni è un dono” Veronica Peparini è in dolce attesa. La coreografa aspetta due gemelle dal compagno Andreas Muller. L’annuncio nel corso della puntata di Verissimo trasmessa domenica 5 novembre.

Veronica Peparini è incinta. La coreografa e il suo compagno, Andreas Muller, sono stati ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 5 novembre. La coppia ha annunciato la lieta notizia. Aspettano due gemelline. Veronica Peparini, 52 anni e Andreas Muller, 27 anni, stanno insieme da circa sei anni e sono andati a convivere nel 2020.

Veronica Peparini aspetta due gemelle da Andreas Muller: non hanno scelto i nomi

Nello studio di Silvia Toffanin, Veronica Peparini ha preso la parola e ha annunciato: "Sono incinta". Dal pubblico è partito un applauso scrosciante mentre Silvia Toffanin abbracciava la coreografa e Andreas Muller. Veronica Peparini ha ripreso la parola:

Sì, la famiglia si allarga, non lo pensavo possibile. Sono quasi al quinto mese, quattro mesi e mezzo. A casa l'abbiamo detto proprio poco tempo fa. Io avevo già due figli e non sapevo come i miei genitori avrebbero potuto prenderla. Alla famiglia di Andreas lo abbiamo detto subito perché sapevamo che i nonni sarebbero stati super contenti. Ma per la mia avevo un po' di pensiero. Invece, la loro reazione mi ha stupito. Mia figlia non mi impensieriva perché me lo chiedeva sempre. Mio figlio ha 16 anni e ci ha stupito, si sente responsabile, l'ha presa subito bene. Da lì ho vissuto la gioia di questa cosa perché mi sono sentita protetta. Ci sentiamo forti con tutta la famiglia attorno.

Andreas Muller ha svelato: "Sono gemelli". E Veronica Peparini ha ammesso che la notizia li ha spiazzati: "Non ce l'aspettavamo. Quando, durante la visita, la dottoressa ci ha detto che erano due ci è preso un colpo. Sono gemelli. Ho 52 anni, è un dono". Andreas Muller ha aggiunto: "Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 anni e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine ma con lei". In diretta, poi, hanno appreso il sesso dei bebè: sono due femminucce. Silvia Toffanin si è emozionata mentre la coppia si abbracciava. Andreas ha commentato:

Delle volte ho pensato ai maschietti, ma credo nel destino e nell'ultimo periodo, ogni volta che mi approcciavo con una bambina, instauravo subito un rapporto. È come se le femminucce venissero da me. Si vede che doveva andare così e sono felicissimo. È vita, non si può non essere felici.

Veronica Peparini ha fatto sapere: "I nomi? Abbiamo pensato a Vittoria e Alice, ma non abbiamo ancora deciso. Piano piano". Andreas Muller ha aggiunto un dettaglio: "Una cosa però è sicura, vogliamo mettere il doppio cognome: Muller e Peparini".

La coreografa mamma a 52 anni

Silvia Toffanin ha chiesto a Veronica Peparini se sia stato difficile per lei realizzare questo sogno. La coreografa ha raccontato: "Abbiamo comunque dovuto avere un piccolo aiutino, per via della mia età. Però poi è stato subito facile. È venuto subito, non posso dire che sia stato così complicato. Siamo stati fortunati perché ci sono persone che fanno più fatica. A questa età è una gravidanza più consapevole, più cosciente, più adulta. So che sarà una cosa faticosa, ma sarò felicissima di farlo".

L'amore tra Andrea Muller e Veronica Peparini è nato ad Amici

Quanto alla loro storia d'amore, Andreas Muller ha spiegato di aver aspettato che Veronica Peparini facesse il primo passo. La coreografa ha ricordato che la loro situazione non era facile: "Eravamo ad Amici, ero ancora insieme al mio ex marito, c'erano i figli. Una serie di cose che stavano cambiando ma c'erano ancora. Io non ho mai fatto il primo passo, ma in questo caso sentivo che era una cosa che andava fatta. Non è stato un colpo di fulmine, ma una cosa che è entrata dentro di me ed è stata forte, era lui, non potevo rinunciare a questa cosa. Sono andata oltre ogni difficoltà". Andreas Muller le ha fatto eco:

Sentivo che c'era qualcosa di forte. Lo riconosci. Senti che c'è qualcosa che ti attrae. All'inizio ho provato a frenare questo sentimento pensando fosse sbagliato, poi ho capito che in realtà volevo andare avanti, esplorare, conoscere di più questa persona e poi mi sono innamorato. […] Negli anni c'è chi mi ha chiesto: "Come fai a stare con una donna più grande di te?" o hanno chiesto a lei: "Come fai a stare con un uomo più giovane di te?". In realtà, siamo abituati a pensare male. Non ha senso dire: "Quella persona mi piace ma quanti anni ha? Forse non posso approfondire". Vivere questa storia così, io lo rifarei altre mille volte".

Veronica Peparini ha raccontato che non sono mancate le crisi: "Discutiamo come tutti, abbiamo up e down, ma rimaniamo insieme. L'idea di chiudere questa relazione non c'è mai stata. Abbiamo litigato, questo sì. Lui è fumantino, ma io sono lì puntigliosa. Ci scontriamo, ma nell'ultimo periodo no".