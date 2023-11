Veronica Peparini e Andreas Muller presto genitori, il gender reveal per gli amici in sala prove Veronica Peparini e Andreas Muller hanno organizzato un gender reveal per parenti e amici, subito dopo aver registrato l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Una piccola festa allestita in sala prove, luogo caro a entrambi, condivisa poi su Instagram in un breve video: diventeranno genitori di due gemelline.

A cura di Elisabetta Murina

Veronica Peparini e Andreas Muller diventeranno presto genitori per la prima volta. L'annuncio è arrivato in diretta a Verissimo, nella puntata andata in onda il 5 novembre. La nota coreografa ha annunciato di essere in dolce attesa di due gemelle insieme al compagno, conosciuto nella scuola di Amici. Sono una coppia da circa sei anni e nel 2020 sono andati a vivere insieme. Dopo aver registrato l'intervista con Silvia Toffanin, i futuri genitori hanno organizzato un piccolo gender reveal per gli affetti più cari.

Il gender reveal per gli amici in sala prove

Subito dopo la registrazione dell'intervista a Verissimo, che sarebbe poi andata in onda domenica 5 novembre, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno scelto di organizzare un secondo gender reveal per i loro cari, svelando appunto il sesso dei bebè in arrivo prima della messa in onda del programma. "Dopo aver registrato la puntata siamo con Silvia che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole…", hanno spiegato con un post pubblicato via Instagram oggi, 7 novembre. Nel video condiviso sui social vede l'organizzazione della piccola festa in sala prove, luogo caro a entrambi visto la passione per la danza che li unisce fin dall'inizio. "Così come piace fare a noi, ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro", hanno poi raccontato.

L'amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller nato ad Amici

L'amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller è nato nella scuola di Amici più di sei anni fa. All'epoca lui era un ballerino del talent (vincitore poi della 16esima edizione), mentre lei una coreografa. Tra loro la scintilla non è scattata subito, anche visto il contesto e la differenza di età, ma i sentimenti erano troppo forti per essere repressi, come ha raccontato il ballerino: "Sentivo che c'era qualcosa di forte. Lo riconosci. Senti che c'è qualcosa che ti attrae. All'inizio ho provato a frenare questo sentimento pensando fosse sbagliato, poi ho capito che in realtà volevo andare avanti, esplorare, conoscere di più questa persona e poi mi sono innamorato".

Veronica Peparini diventerà mamma a 52 anni e considera l'arrivo delle gemelline un dono e un sogno che si realizza: "Abbiamo comunque dovuto avere un piccolo aiutino, per via della mia età. Però poi è stato subito facile. È venuto subito, non posso dire che sia stato così complicato. Siamo stati fortunati perché ci sono persone che fanno più fatica".