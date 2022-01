GF Vip 6, Soleil Stasi osa col maxi spacco: segue il trend delle treccine tra i capelli Nella 33esima puntata del GF Vip 6, andata in onda lunedì 10 gennaio, Soleil Stasi ha scelto un look fresco e dal tocco estivo: ha puntato sulle mini braids.

A cura di Giusy Dente

La 33esima puntata del Grande Fratello Vip non è stata particolarmente brillante, per Soleil Stasi. La concorrente la scorsa puntata ha ricevuto la bella sorpresa dell'amica Dayane Mello, che l'ha incoraggiata a proseguire con convinzione il percorso all'interno della Casa. Ieri sera però, non solo ha scoperto di non essere la preferita del pubblico ma è anche finita in nomination. E venerdì potrebbe andare anche peggio, visto che è previsto l'ingresso nel reality di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Con l'attore c'è stata un'intesa molto forte, che ovviamente la compagna non ha affatto gradito, intervenendo più volte dall'esterno per confrontarsi con la 27enne. Insomma, ne vedremo ancora delle belle.

Soleil Stasi al GF Vip

Soleil Stasi si è imposta col suo stile trendy, diventando subito un'icona con i suoi look sempre curatissimi e molto particolari. Alcuni capi e accessori da lei indossati sono diventati dei must have. Basti pensare alle scarpe pelose: i suoi sandali peluche, più volte sfoggiati, hanno riscosso molto successo. La modella ha dimostrato di avere una predilezione per le frange e le piume, giocando con le sovrapposizioni e coi colori, passando dal bianco al nero al verde lime. Il suo stile è curato dal designer Matteo Evandro Manzini e non ha mancato di inserire nei suoi outfit anche dei dettagli griffati e di lusso.

Anche in fatto di hairstyle ha variato molto, prediligendo comunque la chioma sciolta. L'abbiamo vista con le mollette, accessori che andavano molto di moda negli anni Novanta, con i capelli mossi ma anche liscissimi. Nella 33esima puntata, andata in onda lunedì 10 gennaio, ha optato invece per delle treccine che le incorniciavano il viso, tenute ferme da alcune mollettine laterali. Ha seguito un trend molto in voga tra le celebrities: anche Chiara Ferragni ha affermato di amarle particolarmente, assieme alle clip colorate. Le mini braids sono state l'acconciatura dell'estate, sfoggiate anche da Hailey Bieber, Addison Rae, Elisa Maino. I fan di Soleil hanno apprezzato molto il suo hair look fresco e dal tocco estivo, abbinato a un abito con maxi spacco, un'altra caratteristica ricorrente nei suoi look.