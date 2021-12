Soleil Stasi in nero al GF Vip 6: il look natalizio è con abito giacca griffato e sandali alla schiava Soleil Stasi continua a essere una delle grandi protagoniste del GF Vip 6. Ieri ha incontrato la mamma Wendy e l’ex coinquilino Alex Belli e, nonostante si trattasse di una puntata natalizia, ha sfoggiato un look total black con abito giacca griffato e sandali alla schiava.

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo e settimana dopo settimana riesce sempre a tenere incollati gli spettatori alla tv. Durante la diretta andata in onda ieri sera ha continuato a tenere banco il rapporto complice e ambiguo che si è venuto a creare tra Soleil Stasi e Alex Belli. Nonostante l'attore sia stato squalificato dopo aver infranto le regole anti-Covid durante l'incontro con la moglie Delia Duran, è tornato fuori dalla porta rossa per incontrare non solo l'ex coinquilina ma anche sua mamma Wendy. Sebbene si trattasse della puntata natalizia del reality, l'influencer ha deciso di sfoggiare un look tutt'altro che a tema.

Il look di Soleil per la puntata natalizia

Nelle settimane scorse Soleil aveva osato con degli hair look dall'animo sauvage, spaziando tra audaci minidress animalier e cerchietti gioiello in pieno stile principesco, ieri, in occasione della puntata 29 del GF Vip 6, ha pensato bene di tornare alla sobrietà e alla semplicità. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black con un abito giacca glamour e di classe, per la precisione un modello di Dolce&Gabbana corto e con l'abbottonatura a portafoglio che ha messo in risalto le gambe lunghe e nude (prezzo 2.250 euro). Non ha rinunciato alle onde tra i capelli ma ha tenuto la chioma legata in un mezzo raccolto portato con due ciuffi che le cadevano sul viso.

Soleil con l’abito giacca di Dolce&Gabbana al GF Vip 6

Soleil al GF Vip 6 segue il trend degli accessori sparkling

Gli unici dettagli che hanno reso il look total black "a tema" feste natalizie? Gli accessori scintillanti. Soleil ha infatti coordinato orecchini e scarpe, sfoggiando dei maxi pendenti di cristalli silver di Marina Fossati e dei sandali alla schiava neri gioiello con tacco a spillo e laccetti intorno alla caviglia tempestati di brillantini argentati. A completare il tutto, un tocco di audace rossetto rosso fuoco sulle labbra. Insomma, sebbene all'apparenza la Stasi sembrasse un po' troppo "formale", in verità nel suo outfit ha "nascosto" dei dettagli sparkling perfetti per le feste.

