Alex Belli e Soleil bussano alla porta del GF Vip prima della finale: “Fateci entrare” In attesa della finale del Grande Fratello Vip di stasera, Alex Belli e Soleil Sorge scherzano insieme davanti alla porta rossa di Cinecittà, bussando e chiedendo di entrare in casa.

Mancano ormai poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 6. Dopo 183 giorni, l'edizione più lunga di sempre del reality di Canale 5 avrà finalmente un vincitore. A contendersi la vittoria ci sono Barù Gaetani, Davide Silvestri, Delia Duran, Lulù Selassié e uno tra Jessica Selassiè e Giucas Casella, scelto dal pubblico tramite televoto. Una puntata ricca di emozioni quella che attende i cinque concorrenti rimasti in gara, tra sorprese e incontri inaspettati. Nel frattempo, anche gli ex gieffini si preparano a tornare in studio per assistere al capitolo finale del reality, divertendosi insieme.

Alex e Soleil insieme prima della finale

Questa sera nello studio del GF Vip ci saranno anche Soleil Sorge e Alex Belli, che sui social sono apparsi decisamente carichi per la finale. Sui rispettivi profili Instagram e Twitter, i due protagonisti di questa edizione (che in molti avrebbero voluto vedere a contendersi la vittoria) si sono mostrati mentre scherzano insieme davanti alla porta rossa di Cinecittà, dietro alla quale sono rimasti per mesi.

L'influencer ha bussato chiedendo: "C'è qualcuno? Non mi apre nessuno", e ha poi finto di prendere le chiavi per entrare da sola. Anche l'attore, sul suo profilo Instagram, ha ripreso il momento e alla sua compagna d'avventura ha chiesto: "Vuoi rientrare?". "Perchè no", ha risposto prontamente lei.

Soleil che prova a bussare alla porta rossa del GF Vip

Cosa accadrà nella finale del Grande Fratello Vip

Le anticipazioni ufficiali annunciano una finale del GF Vip ricca di emozioni. Alcuni concorrenti potranno riabbracciare i loro familiari, come Davide Silvestri che vedrà i genitori, Delia Duran la madre e Giucas Casella il figlio James. Non mancheranno poi momenti dedicati all'intrattenimento: Jessica e Lulù Selassiè verranno raggiunte dalla sorella Clarissa e daranno vita a una performance musicale, cantando la cover di uno dei successi di Selena Gomez. Infine, dopo ben 183 giorni, verrà decretato il vincitore di questa edizione.