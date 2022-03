GF Vip, la semifinale: Soleil Stasi torna nella casa e sfoggia l’abito con maxi spacco Il 10 marzo 2022 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip: Soleil Stasi, eliminata nella scorsa puntata, è tornata con un abito folk con maxi ruches.

A cura di Beatrice Manca

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno ricevuto una visita a sorpresa: Soleil Stasi, eliminata durante la scorsa puntata, è rientrata nella casa più spiata d'Italia. Il confronto tra Soleil e gli altri concorrenti è stato sereno e pacifico, esattamente il contrario di come si sarebbe aspettato il conduttore Alfonso Signorini. La 27enne ha stupito tutti con la sua calma e un temperamento molto diverso da quello mostrato nel corso del reality. In fatto di stile, però, rimane una delle concorrenti più audaci del GF Vip: per il grande ritorno ha scelto un abito a portafogli con gioielli scintillanti.

L'abito verde militare di Soleil Stasi

In fatto di stile Soleil è tra le vincitrici spirituali del reality: nel corso delle puntate ha alternato minidress, tailleur pantaloni, completi in pelle da vera Catwoman e abiti lunghi un po' bohemienne. Il dettaglio che la contraddistingue, come ha spiegato lo stylist Matteo Evandro Manzini a Fanpage.it, è l'amore per le sovrapposizioni. Per il rientro nella casa del Grande Fratello Vip Soleil ha scelto un abito a portafogli dal sapore folk, con maxi ruches sull'orlo asimmetrico e l'allacciatura laterale.

Soleil Stasi durante la semifinale del Gf Vip

L'abito satinato, color verde militare, spiccava per la fantasia del tessuto con stampe geometriche ton-sur-ton. Il vestito è stato completato da una cintura dorata, in tono con i gioielli. Non poteva certo mancare un tocco scintillante: Soleil ha abbinato al vestito un paio di sandali con i listini incrociati scintillanti, un suo must have, e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, con morbide onde.

Soleil Stasi rientra nella casa del Gf Vip

Dobbiamo aspettarci un'ultima apparizione per la finalissima di lunedì 14 marzo?