Soleil Sorge torna al GF, ma non litiga con nessuno deludendo le aspettative di Alfonso Signorini Soleil Sorge torna nella casa del Grande Fratello Vip, ma delude le aspettative di Alfonso Signorini che avrebbe voluto innescare una discussione con Manila e le sorelle Selassié, ma non è accaduto nulla.

Soleil Sorge torna nella casa del Grande Fratello Vip dopo la sua eliminazione, l'intento doveva essere quello di chiarire alcune incomprensioni nate dopo la votazione di Jessica Selassié e Manila Nazzaro che l'ha poi portata ad abbandonare la casa. Purtroppo, però, con grande sorpresa di Alfonso Signorini non c'è stata nessuna lite furibonda come ci si sarebbe aspettati e infatti il conduttore ha cercato in ogni modo di scatenare l'ira funesta dell'influencer, senza però riuscirci.

La puntata di giovedì 10 marzo si apre con un blocco completamente dedicato a Soleil, con alcuni filmati dei giorni in casa vissuti senza di lei, dopo i quali la prima a prendere parola è Manila Nazzaro che cerca di spiegare le motivazione della sua votazione: "Io ho una storia bellissima che ho condiviso con Sole e con Katia, non dimentico e non rinnego. Abbiamo avuto una cosa che non molti si ricordavano. Sole mi donò la salvezza in un momento in cui tutta la stanza arancione voleva eliminarmi e lei lo sapeva, nessuno di noi pensava che sarebbe stata eliminata, io mi sento molto piccola dal punto di vista mediatico rispetto a lei. Non è stata una strategia". Dopodiché arriva il momento del vero confronto e Soleil è chiamata ad entrare in giardino, dove è accolta dalle sorelle Selassié e dall'ex Miss Italia:

Vi bacio tutti. Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa, per farvi un grandissimo in bocca al lupo, abbiamo parlato tanto di questo momento, dopo tanto vissuto ci siete arrivati insieme, dovete essere fieri di tutto questo, ci tengo a darvi il mio affetto più grande. Ho visto che avete parlato tanto di me in questi giorni per il bello e per il brutto che avete detto, a prescindere ognuno di voi ha lasciato dei segni dentro di me, comprendo benissimo tutto quello che avete detto.

Questo eccessivo buonismo, che non corrisponde alla veemenza con cui solitamente Soleil ha affrontato le discussioni nella casa, infastidisce Alfonso Signorini che solletica la ex gieffina e le chiede di parlare in maniera più schietta con le sue ex compagne d'avventura: "Questa eccessiva carineria, questi discorsi del piffero non ci piacciono, quando Manila ti ha nominata hai fatto una faccia che parlava da sola". Per cui Soleil prende parola e dice: "Ho sempre letto oltre le parole, ho sempre guardato i fatti, in quella nomination c'era anche il rischio di essere eliminata e quindi mi è sembrato strano. Voglio ringraziarvi perché non avete idea di quello che c'è fuori, lo capirete tra qualche giorno".

Interviene anche Sonia Bruganelli che prova a smuovere le acque dicendole: "Ho l'impressione che tu sia uscita e ti sia allontanata da tutto questo, è strano vederti così". L'influencer risponde con grande schiettezza: "È proprio così, non me ne può fregar di meno, capisco che ognuno abbia le cose da dire, i pensieri, le cose contrastanti". Signorini spazientito da questa calma inaspettata, chiede a Lulù di commentare in diretta alcuni comportamenti di Soleil, soprattutto il fatto che in puntata in più occasioni si è sentita attaccata, quando magari nei giorni precedenti non era accaduto nulla tra loro. A questo proposito, quindi, è Soleil a chiarire la questione rivolgendosi alle principesse:

Spesso siamo state vicine le une con le altre all'inizio, io sono rimasta delusa in alcuni momenti in cui non mi sono sentita appoggiata da voi, in puntata non ho mai fatto altro che dire le cose che vi ho detto anche in puntata. In questi giorni sono andata oltre, appena uscirete fuori vi rendeterete conto di quanto si sia sfasati.

Irrompe nella discussione anche Adriana Volpe: "Lo studio è attonito, non ti aspettavamo di vederti così", e lei controbatte chiarendo la sua posizione: "Questo è stato sempre quello che hanno capito di me, adesso qui dentro non c'è più nulla che mi tocca". Il conduttore, ormai, arreso dinanzi a questo ennesimo scontro mancato conclude dicendo: "Per fortuna che il Grande Fratello si gioca nella casa, sono sicuro che se Soleil avesse grondato melassa come ora, non ci sarebbe arrivata fino a questo punto".