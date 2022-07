Gli occhiali da sole anni ’70 sono tornati di moda: la tendenza è in stile “rockstar” Gli occhiali da sole retrò in stile American Hustle conquistano le tendenze estive e le star: a chi stanno bene e come indossarli.

A cura di Beatrice Manca

Dakota Johnson, Victoria De Angelis e Damiano David con occhiali Gucci

Lenti sfumate, montature grandi e forme squadrate: gli occhiali da sole di tendenza dell'estate 2022 si ispirano agli anni Settanta. Il modello su cui puntare? Rigorosamente maxi e con una montatura spessa a contrasto, bianca o tartarugata. Dalle rockstar di ieri a quelle di oggi: gli occhiali in stile American Hustle sono il modello preferito da Damiano David e Victoria De Angelis dei Maneskin!

Gli occhiali da sole dell'estate 2022 si ispirano agli anni Settanta

Dopo il ritorno delle zeppe e dei pantaloni a zampa, la moda continua a guardare agli anni Settanta proponendo occhiali da sole con lenti maxi. Longchamp, Bally e Tom Ford puntano su un grande classico: la montatura tartarugata, perfetta per incorniciare lenti scure e squadrate. Guess e Marni, invece, si lasciano ispirare dalla silhouette vintage degli occhiali da aviatore. Le montatura da vera diva? Quelle bianca firmata Burberry, con lenti sfumate.

A chi stanno bene gli occhiali da "rockstar"

Gli occhiali maxi aggiungono un tocco di stile a ogni look: sono perfetti anche in città, con una camicia colorata o un abito in sangallo, senza bisogno di aggiungere altro. In spiaggia provateli su un intero tinta unita e vi sentirete subito novelle Jane Birkin. La forma oversize è perfetta per bilanciare le proporzioni di un volto sottile e ovale, i modelli con le lenti "all'insù" definiscono un volto tondo.

Una volta scelto il modello non resta che scegliere il colore delle lenti, spaziando dal classico ombré al più tenue rosa, perfetto per valorizzare i look estivi colorati e la carnagione baciata da sole!