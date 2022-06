Elisabetta Gregoraci col costume in stile etnico: il bikini griffato costa più di 600 euro In spiaggia Elisabetta Gregoraci non rinuncia al lusso: il nuovo bikini griffato costa oltre 650 euro.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella di Elisabetta Gregoraci sarà un'estate tra tv e mare. La showgirl è nuovamente al timone di Battiti Live, lo show musicale in cui è coinvolta da diversi anni, trasmesso su Canale 5. Anche stavolta farà compagnia al pubblico, accogliendo sul palco tantissimi artisti pronti a esibirsi sulle note delle loro hit e dei loro tormentoni. Parallelamente, sta trascorrendo anche molto tempo in spiaggia, ovviamente sfoggiando i suoi migliori look balneari. Immancabile nel suo guardaroba delle vacanze è il bikini.

Elisabetta Gregoraci col bikini etnico

Sicuramente Elisabetta Gregoraci è una fan del bikini micro: reggiseno a fascia o a triangolo, tanga sgambato o slip coi laccetti. Il suo guardaroba delle vacanze è colorato e variegato, ma sempre di tendenza. Ama anche sperimentare con qualcosa di diverso, per esempio l'anno scorso (quando erano molto in voga gli slip più "abbondanti") aveva sfoggiato durante la vacanza a Dubai un bikini con guaina, capo gettonatissimo sulle spiagge, diventato in breve un vero e proprio must have.

in foto: bikini Ermanno Scervino

Lo ha riproposto anche quest'anno. Il nuovo due pezzi ha come parte inferiore proprio una guaina aderente alta in vita e coprente sui fianchi, liscia sul retro e impreziosita davanti da intagli d'ispirazione etnica, ricamati a filo multicolor all over. Lo stesso ricamo è presente anche sulla parte superiore, un reggiseno a triangolo ugualmente a base nera con dettagli colorati, con laccetti sottili da annodare dietro al collo e sulla schiena.

in foto: bikini Ermanno Scervino

Il due pezzi è di Ermanno Scervino: sul sito ufficiale della Maison la guaina costa 370 euro e il reggiseno 285 euro, per un totale di 655 euro. I look di lusso sono la passione della conduttrice: ama vestire griffata dalla testa ai piedi e nei suoi outfit inserisce sempre dettagli preziosi o accessori costosi. Dalle borse alle scarpe passando per i gioielli, non sa rinunciare a tocchi glamour e chic, nemmeno quando è in spiaggia.