Il viaggio di Elisabetta Gregoraci in Cappadocia: quanto costa l’hotel che sembra un museo a cielo aperto Elisabetta Gregoraci sta visitando la Cappadocia e le sue meraviglie. Per il suo soggiorno turco ha scelto uno degli hotel che è un vero e proprio museo a cielo aperto.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Gregoraci in Cappadocia

Elisabetta Gregoraci è in vacanza in Cappadocia col fidanzato Giulio Fratini. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi al mondo, conosciuto come “Terra dei Bellissimi Cavalli”. Per il suo soggiorno in Cappadocia la coppia ha scelto un hotel di lusso immerso tra rovine antiche, tra i più esclusivi, che è un vero e proprio "museo vivente". Scopriamo alcuni dettagli della vacanza di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci in visita in Cappadocia

Elisabetta Gregoraci sta visitando la Cappadocia e le sue meraviglie. La nota showgirl sta condividendo numerose immagini del suo viaggio turco tra antiche cave, architetture suggestive e panorami mozzafiato. In Cappadocia soggiorna al Museum Hotel che è stato costruito restaurando grotte e case in pietra millenarie con vista panoramica unica su alcune delle principali attrazioni della regione. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, unico nel suo genere.

L’Hotel Museum in Cappadocia

Il Museum Hotel è situato in una regione geografica molto speciale in Cappadocia, immerso tra antiche rovine, alcune intatte e altre riportate al loro splendore originale. L'hotel comprende 34 camere e suite, ognuna diversa dalle altre e con caratteristiche eccezionali, ed è l'unico hotel in Turchia compreso nella categoria Relais & Châteaux.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci visita il Louvre Abu Dhabi: perché è una delle meraviglie moderne del mondo

Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini alloggia nel primo hotel di lusso della Cappadocia, meticolosamente restaurato sfruttando rovine, grotte e case che risalgono a migliaia di anni fa e abitate da Ittiti, Persiani e Romani. Il progetto di recupero ha dato vita ad un vero e proprio museo vivente con servizi di lusso esclusivi come piscina panoramica, eccellenti ristoranti e molto altro ancora.

Uno degli spazi del Museum hotel

Come unico membro della Turchia nell'esclusiva organizzazione mondiale di boutique hotel, Relais & Chateaux, il Museum Hotel offre non solo centro benessere panoramico, piscine tra le antiche rovine e suite di lusso eccezionali, ma anche un giardino ecologico da cui provengono tutti gli alimenti consumati nell'albergo. Non conosciamo il tipo di camera in cui soggiorna Elisabetta Gregoraci ma una notte al Museum Hotel va dai 365 euro per una camera deluxe alle suite da 200 metri quadrati con piscina privata e idromassaggio che costano 2.400 euro a notte.