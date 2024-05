video suggerito

Fedez segue il Gran Premio di Monaco da uno yatch con vista sul circuito: quanto costa l’esperienza Fedez è volato a Monte Carlo per seguire il Gran Premio di Monaco. La cosa particolare è che assiste alle gare a bordo di uno yacht con vista sul circuito: ecco quanto costa l’esperienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I Ferragnez non sono più una coppia e da mesi stanno vivendo le loro "nuove vite" da single. Fedez, in particolare, ha abbandonato l'enorme casa appena ristrutturata a City Life e si è trasferito in un appartamento in piazza Castello che sta arredando con pezzi di design unici e accessori originali. Gli unici rapporti che continua ad avere con Chiara Ferragni? Quelli per stabilire gli impegni quotidiani dei piccoli Leone e Vittoria. Questo weekend lo stanno trascorrendo entrambi fuori Milano: se da un lato l'imprenditrice è volata a Madrid con i figli, il cantante ha preferito il Gran Premio di Monaco, dove sta vivendo un'esperienza davvero unica.

Fedez a Monte Carlo in yacht

Fedez è volato a Monte Carlo per il Gran Prix e fin dal primo momento ha documentato la sua esperienza all'insegna del lusso, dal viaggio a bordo di un jet privato all'arrivo in una location esclusiva. Insieme al suo team di collaboratori e amici, per seguire l'evento da una posizione privilegiata ha noleggiato un maxi yacht ormeggiato a Port Hercule con vista sul circuito.

La vista sul circuito

Steso comodamente su un lettino mentre prende il sole in terrazza, assiste alle prove e alle gare, non esitando a mostrare tutto sui social. La cosa che in pochi sanno è che questa tipologia di vacanza viene offerta direttamente dagli organizzatori del Gran Premio di Monaco, che sul sito ufficiale dell'evento ne descrivono i dettagli.

Lo yacht noleggiato da Fedez

Quanto costa seguire il Gran Premio a bordo di una barca privata

"Goditi le gare da uno yacht favoloso e con tutto il comfort che può offrire" sono queste le parole con cui viene descritta l'esperienza in una nave ormeggiata a Port Hercule con vista sul circuito. I pacchetti offrono una vacanza di due giorni (ma sono disponibili anche in una versione più estesa dal giovedì, come ha fatto Fedez).

A bordo della maxi imbarcazione a più piani si può beneficiare di ogni tipo di servizio, dalla colazione continentale all'open bar 24h, fino ad arrivare al buffet gourmet per i pasti e ai maxi televisori presenti nelle camere, il tutto mentre si viene seguiti da un personale multilingue pronto a soddisfare ogni richiesta. Quanto costa l'esperienza? I prezzi partono da 2.450 euro a persona per la vacanza di due giorni e salgono con l'aumentare della permanenza e con i diversi extra richiesti. In quanti sognano di seguire le gare da una posizione tanto privilegiata?