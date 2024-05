video suggerito

Beatrice Borromeo rilancia il pied-de-poule: al Gran Premio di Monaco è chic con le ballerine Al Gran Premio di Monaco non potevano mancare i rappresentati della famiglia reale. Beatrice Borromeo si è distinta per eleganza, apparendo super chic in abito pied-de-poule e ballerine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per gli appassionati di sport: si è conclusa l'81esima edizione del Gran Premio di Monaco e a trionfare è stato per la prima volta Charles Leclerc. L'evento è stato super seguito non solo in tv ma anche dagli spalti del circuito, dove a spiccare sono stati i numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, da Elisabetta Gregoraci con Flavio e Nathan Falco Briatore a Diletta Leotta con Loris Karius. Tra gli ospiti famosi che non si sono voluti perdere un appuntamento tanto atteso non potevano che esserci i reali del Principato. Beatrice Borromeo vi ha partecipato insieme al marito Pierre Casiraghi e ne ha approfittato per sfoggiare un look da giorno chic e bon-ton.

Quanto costa l'abito pied-de-poule di Beatrice Borromeo

Essendo tra i principali rappresentati della famiglia Grimaldi, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo non potevano mancare alle gare finali del Gran Premio di Monaco. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la principessa, che ancora una volta ha dato prova di essere un'icona di eleganza e di stile capace di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze. Si è affidata a Dior, Maison che da anni firma i suoi look durante le apparizioni pubbliche, sfoggiando un adorabile abito midi con gonna a ruota e corpetto smanicato, decorato all-over con l'iconica stampa pied-de-poule in bianco e nero. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 2.800 euro.

Abito Dior

Beatrice Borromeo dice no ai tacchi alti

Nel look da giorno di Beatrice Borromeo non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour: ha abbinato l'abito pied de poule a una Lady Dior micro in pelle nera (prezzo 3.000 euro) e a degli occhiali da sole scuri in pieno stile diva sempre di Dior. Per lei niente tacchi a spillo, ha preferito la comodità di un paio di ballerine della Maison francese, per la precisione un modello in pelle trapuntata nera, con la punta tonda e un fiocchetto bon-ton arricchito da una perla bianca sul davanti. Insomma, Beatrice Borromeo ha dimostrato che non servono le scarpe alte per essere chic, anche delle ballerine raso terra possono rivelarsi incredibilmente di classe.