Beatrice Borromeo rompe le regole: a Monaco accoglie la fiamma olimpica con espadrillas e borsa in vimini Beatrice Borromeo ha accolto la Fiamma Olimpica a Monaco insieme al marito Pierre Casiraghi: il look estivo sui toni dell’acquamarina è raffinato e leggero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo è da sempre una delle figure più eleganti tra i reali d'Europa. L'ultima apparizione pubblica alla sfilata di Dior con il marito Pierre Casiraghi si era distinta per i loro look bon ton e impeccabili. Proprio per il Gran Premio Formula 1 di Monaco, la regista italo-monegasca ha sfoggiato un total look della Maison. Per l'arrivo della Fiamma Olimpica a Monaco, Borromeo ha sfoggiato un look estivo elegantissimo e chic con motivi floreali.

Il look estivo di Beatrice Borromeo

Capelli raccolti in uno chignon e occhiali da sole a farfalla, Beatrice Borromeo sfoggia un'eleganza discreta e senza tempo mentre insieme ad altri membri della Famiglia Reale monegasca celebra il passaggio e l'accensione della Fiamma Olimpica a Monaco. Gli occhiali sono firmati Dior, modello DiorSignature B4I nero: un dettaglio chic che ricorda quasi le dive di Hollywood anni Sessanta, come Grace Kelly, nonna materna del marito Pierre Casiraghi. L'abito, invece, è un perfetto chemisier estivo, che Borromeo sa rendere esclusivo e regale con la bellezza semplice ed elegante.

Beatrice Borromeo in Dior

Si tratta dell'abito di Dior modello Chemisier midi Dioriviera in mussola di cotone bianca e acquamarina con motivo Toile de Jouy Sauvage. Quest'ultima è una classica fantasia della Maison, che prende origine da una stampa molto usata in Francia tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento: è composta da vari temi, soprattutto fiori e atmosfere bucoliche. Il nome della stampa, ripresa da Maria Grazia Chiuri e amatissima anche da altri brand come Gucci, deriva dalla cittadina Jouy-en-Josas, vicino a Versailles. Ai primi dell'Ottocento questa stampa era desiderata dalle donne dell'alta borghesia e di quello che restava della nobiltà, comprese Maria Antonietta e Giuseppina Bonaparte. La chemisier indossata da Beatrice Borromeo con colletto e tasche laterali è in vendita a 2.900 euro sul sito della Maison.

Il look estivo di Beatrice Borromeo

Gli orecchini di diamante di Beatrice Borromeo

La tonalità acquamarina della fantasia dell'abito è ripresa dalla fascia logata della borsa, che crea un effetto ton sur ton. Il modello delizioso scelto da Beatrice Borromeo è quello della Mini Lady Dior, sempre della capsule collection Dioriviera, intagliata in vimini naturali e con il motivo Toile de Jouy che decora la fascia con la scritta Christian Dior. La sacca interna con coulisse completa il design di una borsa estiva ma raffinata. Il costo della borsa è di 4900 euro. Sempre di Dior sono gli orecchini Rose de Vents realizzati in oro rosa, diamanti e opale rosa: da una rosa dei venti rotonda con al centro un diamante. Gli orecchini sofisticati e preziosi costano 5600 euro.

La Mini Lady Dior in vimini

Completano il look un paio di espadrillas bianche con zeppa firmate Toni Pons, un brand spagnolo che realizza le scarpe a mano dagli anni Cinquanta: il modello scelto da Beatrice Borromeo costa soltanto 60 euro, un prezzo decisamente low cost rispetto a quello del look griffato Dior.