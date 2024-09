video suggerito

Beatrice Borromeo, rivoluzione di stile a Parigi: niente tacchi e gonna a pieghe per la sfilata Dior Beatrice Borromeo è stata tra gli ospiti della sfilata Dior, Maison che ha presentato ieri la sua collezione P/E 2025 a Parigi. La principessa ha stravolto le regole di stile della Fashion Week, rinunciando ai tacchi e indossando una originale gonna kilt. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri la Maison Dior ha aperto la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025. Se da un lato Saint Laurent ha celebrato una femminilità anti-convenzionale, Maria Grazia Chiuri ha voluto portare in passerella un inedito stile sportivo ma allo stesso tempo iper chic. Come da tradizione, il front-row è stato letteralmente invaso dalle star che, complice il rapporto speciale che condividono con la griffe, non hanno esitato a seguire lo show direttamente dalle prime file. Beatrice Borromeo, da anni ambassador del brand, non poteva mancare e ha colto l'occasione per sfoggiare un look easy ma di classe che di sicuro riuscirà a fare tendenza nell'autunno 2024.

Il completo color cammello di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo è tra gli ospiti fissi delle sfilate Dior e anche in questa occasione non ha deluso le aspettative dei fashion addicted. Sedutasi accanto a due delle sue due attrici preferite, Elizabeth Debicki e Anya Taylor-Joy, ha sfoggiato un look dall'animo easy chic della collezione Fall/Winter 2024-25 della Maison. Niente abiti da sera, tubini fascianti e accessori gioiello, la principessa monegasca ha scelto un completo color cammello con giacca monopetto dalla linea dritta e gonna kilt a pieghe, un modello midi a vita alta arricchito dalla scritta Miss Dior a effetto graffito sul davanti. Per completare il tutto ha scelto semplicemente un dolcevita nero, mettendo così in risalto l'originale tailleur.

Beatrice Borromeo in Dior

Beatrice Borromeo dice no ai tacchi

Ad aggiungere un tocco rivoluzionario all'outfit di Beatrice Borromeo sono state le scarpe: la principessa ha rinunciato ai tacchi "d'ordinanza", preferendo un paio di stivali di pelle nera, un modello raso terra alto fino al ginocchio che ha coperto completamente le gambe. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in pieno stile diva e la it-bag della Maison, la Lady Dior arricchita da una serie di charms gold. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e sorriso appena accennato: la principessa di Monaco è riuscita a reinterpretare in chiave chic lo stile casual per la quotidianità. In quante prenderanno ispirazione da lei durante l'autunno 2024?

Beatrice Borromeo alla sfilata Dior