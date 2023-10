I Maneskin conquistano il Messico: Damiano con la maschera, Victoria ha i cuori sui capezzoli Ieri sera i Maneskin hanno tenuto un concerto a Città del Messico e hanno infiammato il pubblico con le loro hit e il loro stile audace. Se da un lato Damiano è apparso irriconoscibile con una maschera da western, Victoria è rimasta sul palco in topless con i copricapezzoli a cuore.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno raggiunto l'ennesimo traguardo della loro carriera: di recente Mick Jagger li ha definiti la migliore rock band al mondo, ricordando anche la volta in cui li ha voluti fortemente ad aprire uno dei concerti con i Rolling Stones a Los Angeles. I quattro non hanno potuto fare a meno di celebrare con orgoglio l'omaggio del re del rock, condividendo sui social le foto degli articoli che hanno parlato di loro. Nel frattempo, inoltre, si godono il successo del RUSH! World Tour: attualmente sono in Messico e continuano a infiammare il pubblico a ogni live, il tutto senza rinunciare allo stile glamour e audace che da sempre li contraddistingue.

Damiano con il top-cravatta di perline

Ieri sera i Maneskin hanno tenuto un concerto da sold-out a Città del Messico e, come ormai da diversi anni a questa parte, sono stati sommersi dall'affetto e dai complimenti dei fan. Damiano David ha anche omaggiato la cultura locale con la cover di Ella Baila Sola, brano del gruppo messicano Eslapon Armado e del cantanta Peso Pluma. Ad attirare le attenzioni dei media come al solito sono stati anche i look da palcoscenico dei quattro membri della band. Il cantante, in particolare, ha sfoggiato un completo personalizzato firmato GCDS con giacca e pantaloni di pelle nera e un originale top-cravatta di perline bianche (indossato sul petto nudo). Durante la performance, inoltre, è apparso irriconoscibile con una maschera da wrestler nera e silver che lasciava scoperti solo occhi e bocca.

Damiano con la maschera da wrestler

Victoria rimane in topless sul palco

Il batterista Ethan ha lasciato la spalla nuda con un top monospalla, mentre il chitarrista Thomas ha preferito un completo nero gessato. La più audace è stata ancora una volta Victoria De Angelis, salita sul palco in intimo di pelle total black sempre di GCDS con tanto di collant velati e cuissardes coordinati.

Victoria De Angelis in GCDS

Durante la performance scatenata non ha esitato a togliersi il reggiseno, dando l'ennesima prova del fatto che non ha alcun tipo di problemi con la nudità. Ha però trovato l'espediente perfetto per non dare eccessivamente scandalo: ha usato dei copricapezzoli a forma di cuore che, sebbene abbiano "censurato" il décolleté, hanno lasciato ben poco spazio all'immaginazione, riconsacrandola la regina delle provocazioni.