Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin posa in costume e doposcì sulla neve Victoria De Angelis ha trascorso i primi giorni del 2024 con Damiano e Thomas, altri due membri dei Maneskin, e un altro gruppo di amici. In montagna la bassista ha sfoggiato un look punk.

A cura di Arianna Colzi

Victoria De Angelis

Victoria De Angelis ha trascorso le vacanze di Natale sulla neve insieme agli amici, compresi Damiano e Thomas, gli altri componenti dei Maneskin. Tra giornate sugli scii e un po' di relax nella spa, De Angelis ha condiviso un post sul suo profilo social dove posa in costume e doposci in mezzo alla neve. Un look audace in pieno stile Maneskin.

Victoria dei Maneskin in bikini total black

Impegnati nel tour mondiale, per la fine del 2023 i Maneskin hanno fatto tappa in Giappone prima di concedersi un po' di relax in montagna. L'animo punk di Victoria De Angelis si riflette nella scelta di posare in costume in montagna. La bassista dei Maneskin sfoggia un bikini total black impreziosito da tre teschi glitterati. A completare l'outfit rock'n'roll un colbacco nero, in pieno stile Vacanze di Natale, e un paio di occhiali da sole.

Victoria De Angelis

Quanto costano gli stivali di Victoria De Angelis

A completare l'outfit estivo sfoggiato in montagna, Victoria De Angelis sceglie un paio di doposcì cult. I Moon Boot in peluche bianco con finiture in camoscio sono perfetti come ultimo tocco per un outfit total white da indossare in montagna. Gli stivali sono impreziositi da lacci rossi e piccole perline colorati. Sul web gli stivali vengono venduti a 395 euro.

Victoria De Angelis