Victoria De Angelis sfida il freddo in sottoveste: abbina la lingerie al colbacco Come affronta il freddo Victoria De Angelis dei Maneskin? In sottoveste di pizzo ma abbinandola a un caldissimo colbacco di pelo.

A cura di Valeria Paglionico

I giorni della merla sono ormai arrivati e praticamente ovunque le temperature sono scese in modo vertiginoso. C'è chi affronta il freddo con maglione, bomber e indumenti da neve, chi preferisce uscire il meno possibile e chi, invece, non teme le temperature gelide. Quest'ultimo è il caso di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che sui social ha documentato il suo originale look invernale. Ha detto temporaneamente addio a foto in topless e copricapezzoli di pelle, questa volta ha preferito coprirsi (ma non troppo), completando il tutto con un accessorio di pelliccia che si rivelerà perfetto per le giornate più fredde dell'anno.

Victoria dei Maneskin posa in intimo

Victoria De Angelis è la moderna regina delle provocazioni e spesso sui social non ci ha pensato su due volte a posare in intimo o in topless, sfidando la censura e dando prova di non avere alcun problema con la nudità. Nelle ultime lo ha fatto ancora ma questa volta è apparsa un tantino più "coperta" del solito. Ha infatti affrontato il recente freddo in sottoveste, per la precisione un modello di pizzo grigio trasparente con le spalline sottili, lo scollo a V e la silhouette fasciante. Complice l'effetto vedo-non vedo del tessuto, la bassista dei Maneskin ha lasciato intravedere sia i capezzoli (con tanto di piercing sul seno sinistro) che il micro perizoma nero.

Victoria De Angelis in sottoveste e colbacco

Il cappello di pelo di Victoria

A completare l'audace look di Victoria non poteva mancare un accessorio tipicamente invernale. La bassista ha seguito il trend della moda furry con un cappello a colbacco, per la precisione uno dei classici modelli con i para-orecchie di pelliccia che vengono tenuti su con un laccetto. Nell'album postato, inoltre, è diventata protagonista di un "booty check": si è alzata la sottoveste e ha fatto un primo piano sul lato b, lasciando in vista sia il tatuaggio poco sopra il sedere che il perizoma di pizzo coordinato al resto della lingerie. Insomma, la De Angelis non sembra avere rivali quando si parla di sensualità e su Instagram ne dà prova ogni giorno: per il ritorno a Sanremo sceglierà qualcosa di ugualmente audace?