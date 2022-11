Victoria De Angelis nuda sul water: la nuova provocazione che sfida la censura social Victoria De Angelis dei Maneskin è tornata a provocare i fan ma questa volta con una foto fuori dal comune. Niente topless, questa volta si è lasciata immortalare sul water con i pantaloni abbassati.

A cura di Valeria Paglionico

Il successo dei Maneskin sembra essere inarrestabile: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che hanno cominciato a fare il giro del mondo con la loro musica, arrivando a scalare le classifiche internazionali. Hanno appena concluso un tour negli Stati Uniti ma è nell'ultima tappa, quella di Boston, che hanno dato libero sfogo alla loro audacia. Se sul palco sono apparsi glamour e provocanti tra gonne e tanga in vista, nel backstage si sono lasciati andare a momenti scatenati e divertenti. La bassista Victoria De Angelis, in particolare, è diventata protagonista di un siparietto esilarante che ha sfidato la censura dei social.

La foto sul water di Victoria

Victoria dei Maneskin da sempre ha abituato i fan alle sue continue provocazioni, non esitando a posare su Instagram in topless o con delle emoticon sui capezzoli. Nelle ultime ore ha fatto di più: nel backstage del concerto di Boston si è lasciata immortalare su un water con gli slip abbassati. Non è chiaro se si tratta realmente di una stanza adibita a toilette o se semplicemente il pezzo del bagno è stato piazzato lì per poi essere smaltito, ma la cosa certa è che la bassista, con indosso ancora gli abiti da palcoscenico e il microfono, si è lasciata immortalare nuda e sorridente mentre è seduta. Non avendo rivelato nulla di "scandaloso", Instagram non ha rimosso lo scatto, ma è chiaro che si tratta di una vera e propria sfida alle linee guida in fatto di censura.

Damiano in mutande

Damiano in mutande sul palco

Anche il frontman Damiano non è stato da meno in fatto di provocazione, anche se a differenza di Victoria ha preferito dare libero sfogo al suo animo audace sul palco. A fine concerto, infatti, si è spogliato ed rimasto in slip bianchi e calzettoni di spugna, rivelando gli addominali e i tatuaggi sul corpo. Non è la prima volta che lo fa ma, almeno fino ad ora, non era mai rimasto in intimo davanti al pubblico. È proprio con questo look che ha salutato i fan americani, concedendogli un elegante inchino. Insomma, nonostante il successo planetario, i Maneskin non hanno perso la loro irriverenza e continuano a essere la rivelazione rock degli ultimi anni.