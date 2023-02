Victoria De Angelis senza trucco: la foto acqua e sapone della bassista dei Maneskin Com’è Victoria De Angelis dei Maneskin senza trucco e senza abiti di scena? A rivelarlo è una sua foto al naturale che sta facendo il giro del web.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 non hanno più smesso di avere successo, anzi, hanno cominciato a girare il mondo intero, conquistando le classifiche internazionali. Di recente hanno dato il via al loro nuovo tour, è partito da Torino e li ha visti brillare con dei meravigliosi look fatti di cristalli e piume. Sul palco siamo abituati a vederli impeccabili con i loro make-up coordinati e appariscenti ma come sono nella quotidianità? A rivelarlo è stata una foto che sta facendo il giro del web, nella quale la bassista Victoria De Angelis è apparsa in versione acqua e sapone.

Victoria De Angelis senza trucco

Poco prima di cominciare il tour italiano i Maneskin sono stati a Pesaro per le prove e in più di un'occasione hanno fatto visita ai ristoranti locali per cena. Victoria e Thomas, in particolare, sono stati all'Osteria Pasqualon e, riconosciuti dai proprietari, si sono scattati delle foto in loro compagnia. Niente abiti di scena o make-up, erano letteralmente irriconoscibili in versione casual. Com'è la bassista Victoria senza trucco? Bellissima come sempre, anche perché è giovanissima e non ha alcun segno del tempo sul viso. Certo, è davvero insolito vederla in versione acqua e sapone, ma anche non avere paura di mostrarsi al naturale può essere considerato rock.

Victoria e Thomas dei Maneskin in versione casual

I look casual di Victoria e Thomas

Nonostante avessero lasciato nell'armadio gli abiti di scena all'insegna del glamour, Victoria e Thomas non hanno rinunciato allo stile. La bassista ha puntato sul total black con t-shirt e pantaloni a vita bassa coordinati, arricchendo il tutto con un tocco animalier, dal cinturone pitonato al blazer leopardato sui toni del marrone. Il chitarrista della band, invece, ha abbandonato i pantaloni di pelle e ha sfoggiato un jeans, abbinandolo a un maglione over a stampa zebrata. Insomma, i Maneskin sono super trendy anche quando non ci sono i riflettori ed è proprio per questo che i fan li amano alla follia.

Leggi anche Victoria De Angelis ha un nuovo tatuaggio: cosa raffigura il disegno sulla mano della bassista