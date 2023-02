I Maneskin tra piume e oblò di cristalli: coi look coordinati danno avvio al tour italiano I Maneskin sono tornati in Italia per le nuove date del Loud Kids Tour. In tutti i concerti indosseranno le creazioni della loro Maison del cuore.

A cura di Giusy Dente

Hanno conquistato il mondo con la loro musica, dagli States sono arrivati fino in Oriente, ma il loro sangue resta italiano: è qui la loro casa, è qui che tutto è iniziato. I Maneskin dopo una serie di sold out in giro per il mondo, sono tornati in Italia, pronti per una nuova avventura che li porterà da Nord a Sud del Paese e nel resto d'Europa. Nelle prossime settimane la band sarà impegnatissima col Loud Kids Tour. Le prime due date si sono svolte a Pesaro e Torino, poi sarà la volta di Olanda, Belgio, Germania e Francia, per poi tornare nelle principali città del Belpaese: Bologna, Roma, Firenze, Napoli, Bari, Milano, Trieste.

I Maneskin, rockstar e icone di stile

Prima la data zero di Pesaro, poi il concerto torinese al Pala Alpitour: è così che è cominciato il Loud Kids Tour dei Maneskin. La band è tornata finalmente alla musica dal vivo, il momento in cui riesce a dare il meglio di sé, a esprimersi in tutta la sua energia. Il gruppo vive molto intensamente il rapporto col pubblico, da cui trae la carica necessaria per portare avanti degli show coinvolgenti che difatti registrano sempre il tutto esaurito. In Italia e nel resto del mondo ormai sono conosciutissimi: sono delle rockstar, nonché icone di stile.

Solitamente nelle occasioni importanti, che si tratti di red carpet, eventi o concerti, optano per look coordinati. L'abbigliamento è, al pari della musica, un mezzo d'espressione, ciò che permette loro di veicolare gli stessi messaggi che spesso riversano anche nei testi: la libertà, la voglia di andare oltre le etichette e gli stereotipi, il valore dell'unicità e della diversità. Ecco perché il loro must sono outfit genderless, senza le rigide distinzioni che a volte rischiano di diventare vere e proprie gabbie, un ostacolo alla piena realizzazione di sé. I Maneskin si sono avvicinati sempre di più a una Maison in particolare, in cui hanno riconosciuto pienamente questa loro visione: è la Casa di moda che cura i loro look da sempre.

I Maneskin e Gucci, una lunga storia d'amore

Dal 23 febbraio al 25 luglio 2023, i Maneskin nelle varie date del Lod Kids Tour europeo indosseranno capi e accessori firmati Gucci, creati appositamente per loro. Della Casa di moda era il look coordinato della data torinese, in cui i quattro hanno scelto nuovamente degli outfit coordinati: total black per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, che hanno indossato capi impreziositi da oblò e cristalli scintillanti. Piume sulle maniche, per la bassista; maniche furry anche per Damiano.

La band prima di dare il via al tour ha preso parte alla Milano Fashion Week, dove è stata ospite proprio dello show di Gucci con degli inediti look in colori pastello. La Casa di moda ora non è più sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, grande amico dei quattro. Alla guida del brand è giunto lo stilista napoletano Sabato Di Sarno, con cui a quanto pare i Maneskin hanno intenzione di continuare il sodalizio iniziato tempo fa.