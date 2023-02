I Maneskin si preparano alla notte dei Grammy: festeggiano in bianco coi look coordinati Tra poco scopriremo se i Maneskin porteranno a casa il Grammy nella categoria Best New Artist. Intanto hanno festeggiato la candidatura a un party di Spotify.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in Zegna

In vista del Festival di Sanremo 2023, Spotify ha stilato la classifica completa delle canzoni della kermesse più ascoltate dal 2013 al 2022. I Maneskin, che hanno vinto l'edizione del 2021 col brano Zitti e Buoni, si sono piazzati soltanto quinti con questa canzone. La band è inarrestabile e il loro successo si è esteso ben oltre i confini italiani. Sono in nomination ai Grammy e in attesa della serata di premiazione, in cui scopriremo se porteranno a casa il prestigioso riconoscimento, sono stati ospiti del 2023 Best New Artist Party di Spotify, organizzata proprio per celebrare i candidati ai Grammy nella categoria Miglior nuovo artista. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno puntato su look coordinati total white.

Chi ha firmato il look dei Maneskin

Per molto tempo è stata la Maison Gucci a firmare gli outfit dei Maneskin nelle grandi occasioni, tra cui il concerto al Lollapalooza di Chicago, il debutto a Cannes da veri divi, l'esibizione all'Eurovision Song Contest 2022. La band trovava piena aderenza tra la propria estetica e quella dell'ormai ex direttore creativo Alessandro Michele.

Maneskin in Zegna

Quest'ultimo ha lasciato la guida del brand per dedicarsi a nuovi progetti ancora top secret. Sulla scia di questo abbandono, anche i Maneskin sembra abbiano rivolto i loro occhi altrove. Per partecipare all'evento Spotify Best New Artist a Los Angeles, hanno indossato abiti su misura firmati Zegna. Come fanno sin dall'inizio della loro carriera, i quattro hanno optato per dei look coordinati.

Leggi anche I Maneskin conquistano il Messico: look coordinati in stile glam rock tra pelle e paillettes

Hanno puntato sull'intramontabile eleganza del bianco, scegliendo dei completi tutti uguali. Il tailleur indossato dai componenti della band è composto da blazer con bottone centrale e tasche a filetto abbinato a pantaloni sartoriali, tutto oversize. Hanno aggiunto camicia e cravatta tono su tono. Scarpe di colore chiaro per Thomas ed Ethan, in contrasto con quelle nere lucide di Damiano e Victoria.

Maneskin in Zegna

Cosa indosseranno per la fatidica notte dei Grammy? Se la vedranno con Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. I fan della band sperano in una loro vittoria, che aggiungerebbe l'ennesimo tassello ai loro successi d'oltreoceano. Dopo la fatidica notte dei Grammy i quattro torneranno in Italia: sono attesi come superospiti a Sanremo nella serata di giovedì.