Amadeus annuncia i Maneskin a Sanremo 2023, ospiti nella serata del giovedì Il direttore artistico annuncia la presenza della band a Sanremo nel giorno d’uscita del loro nuovo album. “Siamo davvero felicissimi di essere di nuovo a Sanremo, ci speravamo”, ha detto il frontman Damiano. Assente Ethan, causa influenza.

Riguarda naturalmente il Festival di Sanremo l'ennesimo annuncio di Amadeus al Tg1. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione, in scena dal 7 all'11 febbraio 2023, aveva annunciato nel corso dell'edizione delle 13.30 la sua presenza nel corso dell'edizione serale delle 20, quando sarebbe stato direttamente nello studio della redazione in compagnia di nuovi ospiti del Festival.

Il mistero è stato svelato proprio nel corso dell'edizione serale del telegiornale, quando il direttore artistico si è presentato nello studio del Tg1 con i Maneskin. L'annuncio arriva proprio nel giorno dell'uscita di "Rush", nuovo album della band. "Saranno al Festival di Sanremo 2023 nella serata del giovedì e faranno esplodere l'Ariston", ha detto il direttore artistico. Presenti in studio, in realtà, solo tre dei componenti della band, vista l'assenza di Ethan per influenza. "Siamo davvero felicissimi di essere di nuovo a Sanremo, ci speravamo", ha detto il frontman Damiano.

Il Festival di Sanremo è oramai alle porte, mancano meno di tre settimane all'evento di spettacolo più atteso dell'anno e questa edizione, che sarà la quarta consecutiva diretta e condotta da Amadeus. Quest'anno sarà Gianni Morandi ad affiancarlo come volto fisso di questa edizione, al suo fianco per tutte e cinque le serate. Il cast va a completarsi con Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima serata del martedì e quella di chiusura del sabato, Francesca Fagnani che sarà presente sul palco dell'Ariston nella serata del mercoledì, e poi Paola Egonu al giovedì sera e Chiara Francini, che affiancherà Amadeus e Morandi nella serata del venerdì.

Quanto agli ospiti, oltre ad Al Bano e Massimo Ranieri, che si esibiranno proprio insieme a Gianni Morandi, è stata annunciata la reunion dei Pooh e i Black Eyed Peas come ospiti internazionali. Non si esclude che, oltre all'annuncio di questa sera al Tg1, nelle prossime settimane possano esserci ulteriori novità.