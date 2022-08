I Maneskin infiammano il Lollapalooza: Victoria con le stelle sui capezzoli, Damiano con le perle I Maneskin si sono esibiti al Lollapalooza di Chicago: la band si è imposta con musica travolgente e look audaci.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in Gucci

Prosegue inarrestabile l'ascesa dei Maneskin nell'Olimpo della musica mondiale. La band sta conquistando tutti i palchi più prestigiosi, consolidando un successo ormai andato ben oltre i confini nazionali. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno aggiunto un nuovo tassello, ai loro concerti memorabili. Dopo aver infiammato il Rock am Ring, lo storico festival di musica rock e metal che si tiene ogni anno in Germania e l'iconico Coachella californiano amatissimo dalle influencer, si sono esibiti al Lollapalooza di Chicago, un altro evento molto famoso. Nei 4 giorni, l'evento ha visto alternarsi Metallica, Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Green Day. Nel weekend si è aggiunta a questi grandi nomi anche la band italiana col suo show grintosissimo: hanno regalato al pubblico presente 12 brani, sia i loro più grandi successi che storiche cover del passato.

I Maneskin conquistano Chicago

Da un anno e mezzo i Maneskin stanno girando il mondo, portando ovunque la loro musica rock travolgente e grintosa. Questa estate sono tornati a casa, nella loro amatissima Roma dove tutto è iniziato: si sono esibiti al Circo Massimo, festeggiando così i loro recenti successi. Poi sono volati nuovamente oltreoceano, dove il 30 luglio si sono esibiti al Grant Park di Chicago, durante uno dei festival più famosi al mondo.

Victoria in Gucci

Il Lollapalooza anno dopo anno porta in scena i più grandi protagonisti della scena musicale mondiale e loro ne sono stati ospiti. La band è salita sul palco come sempre con look audaci, anche se in breve tempo si sono liberati dei vestiti restando seminudi! Dalle camicie con volant ai pantaloni in pelle, a curare i quattro outfit è stata la Maison Gucci.

Damiano in Gucci

Nei valori di Alessandro Michele la band riconosce anche i propri: il bisogno di libertà, la necessità di essere autentici oltre ogni stereotipo e ogni barriera (anche di genere). Victoria ha nuovamente optato per un nude look con soli copricapezzoli rossi a forma di stelle, anche se nello gettarsi sulla folla in delirio li ha persi, proseguendo a suonare a seno completamente scoperto.

Maneskin in Gucci

Pantaloni rossi di pelle sia per lei che per Damiano, che ha aggiunto una camicia rosa, stivaletti col tacco e gioielli di perle. Camicia arancione per Thomas abbinato a pantaloni in pelle neri per Thomas, mentre gilet con applicazioni scintillanti per Ethan. Damiano è stato protagonista (ancora) di un piccolo incidente.

Maneskin in Gucci

Dopo la distorsione alla caviglia, che lo aveva costretto a salire con la stampella sul palco dell'Eurovision Song Contest a causa di un infortunio, stavolta ha concluso l'esperienza di Chicago con una spalla dolorante e una fasciatura al braccio destro! "Faceva così caldo che Damiano aveva bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'" hanno ironizzato su Instagram.