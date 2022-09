Damiano con i denti d’oro, Victoria col top che scopre il seno: i Maneskin infiammano Madrid I Maneskin hanno tenuto un concerto a Madrid nelle ultime ore e per l’occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di provocazioni e audacia. Damiano ha sfoggiato degli inediti denti d’oro, mentre Victoria ha messo in mostra i copricapezzoli con un top davvero micro.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a girare il mondo con la loro musica: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che non hanno più smesso di scalare le classifiche internazionali, tanto che ad oggi hanno conquistato anche il pubblico americano e quello giapponese. Ogni volta che salgono sul palco riescono a sorprendere, soprattutto in fatto di stile, non avendo paura di osare e di lasciar emergere il loro animo rock. Ieri sera, ad esempio, si sono esibiti al CocaCola Music Experience che si è tenuto a Madrid e ancora una volta sono stati capaci di lasciare senza parole il pubblico con dei look audaci e provocatori.

I look dei Maneskin a Madrid

I Maneskin hanno tenuto un concerto a Madrid e fin da quando sono saliti sul palco hanno infiammato il pubblico con la loro musica e col loro stile. Ancora una volta a firmare i loro outfit coordinati è stata la Maison Gucci: pantaloni a quadri per Ethan, maxi gonna a pieghe per Thomas, i più audaci sono stati Damiano e Victoria, che hanno lanciato il micro top per l'autunno.

Victoria De Angelis con i copricapezzoli a stella

Entrambi hanno indossato dei pantaloni lunghi e aderenti, completando il tutto con dei crop top così micro da lasciare il petto scoperto. La bassista si è infatti servita dei suoi amati copricapezzoli a forma di stella per evitare ogni tipo di censura.

Damiano col micro top

I denti d'oro di Damiano David

Poco prima di salire sul palco Damiano ha condiviso una Stories molto originale sui social: si è immortalato in primissimo piano, apparendo inizialmente serio e col make-up total black in vista, poi sorridente con i due canini ricoperti d'oro.

I denti d’oro di Damiano David

Il suo sorriso è così diventato "prezioso", anche se, per la gioia dei fan che lo amano in versione tradizionale, si tratta di un cambio look temporaneo. Dopo aver posato in mutande nel backstage, il cantante ancora una volta ha lasciato emergere il suo animo rock. Quale sarà il suo prossimo colpo di testa? L'unica cosa certa è che, quando si parla dei Maneskin, non si sa mai cosa bisogna aspettarsi.

